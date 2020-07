MotoGP 2020, GP di Spagna: gli orari Sky, TV8 e DAZN di Jerez

Dopo mesi di attesa, anche il Mondiale di MotoGP 2020 torna in pista e lo farà questo fine settimana con il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera

Anche per la MotoGP il lockdown è finito. Sono stati mesi difficili, pieni di dubbi e paure, ma ora finalmente anche il Motomondiale è pronto a ripartire: sulla scia di quanto fatto dalla Formula 1, la massima serie motociclistica tornerà a dare spettacolo e lo farà – anche se a porte chiuse – questo fine settimana, quando si spegneranno i semafori rossi sulla tappa inaugurale della stagione 2020.

L’appuntamento è quello del Gran Premio di Spagna, che prenderà il via sullo storico circuito di Jerez de la Frontera: l’evento vedrà protagonisti tutti i piloti della classe regina, affiancati da quelli di Moto2 e Moto3 che, a marzo, avevano già potuto scendere in pista nel round del Qatar. Non mancherà anche la MotoE, categoria elettrica che farà da contorno a un weekend di gara atteso da appassionati in tutto il mondo.

Benchè da disputarsi rigorosamente a porte chiuse, il GP di Spagna godrà di una copertura televisiva praticamente completa: tutti i turni di prove libere assieme alle qualifiche e alle gare di ogni classe saranno trasmessi in diretta da Sky Sport MotoGP (canale 208) e dalla piattaforma DAZN, mentre TV8 si occuperà del broadcast in differita dell’intero evento. Qua sotto potete trovare gli orari ufficiali.

Venerdì 17 luglio

09:00-09:40 Moto3 FP1

09:55-10:40 MotoGP FP1

10:55-11:40 Moto2 FP1

11:50-12:20 MotoE FP1

13:15-13:55 Moto3 FP2

14:10-14:55 MotoGP FP2

15:10-15:50 Moto2 FP2

16:05-16:35 MotoE FP2

Sabato 18 luglio

09:00-09:40 Moto3 FP3

09:55-10:40 MotoGP FP3

10:55-11:35 Moto2 FP3

11:50-12:20 MotoE FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche

16:05-16:45 MotoE E-Pole

15:30 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP (TV8)

Domenica 19 luglio

08:20-08:40 Moto3 Warm-up

08:50-09:10 Moto2 Warm-up

09:20-09:40 MotoGP Warm-up

10:05 MotoE Gara

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

14:00 Moto3 Gara (differita TV8)

15:30 Moto2 Gara (differita TV8)

17:00 MotoGP Gara (differita TV8)