Calendario agonistico Mugello 2022: la MotoGP sarà a porte aperte

L'Autodromo Internazionale del Mugello ha presentato il calendario sportivo 2022: l'evento più importante sarà il Gran Premio d'Italia della MotoGP (finalmente con il pubblico)

Il Mondiale di MotoGP 2022 ha riacceso i motori nello scorso fine settimana con il Gran Premio del Qatar, vinto dal nostro Enea Bastianini in sella alla Ducati Desmosedici del Team Gresini: un esordio scoppiettante che ha portato al primo successo in carriera per il pilota emiliano, il quale sarà sicuramente pronto a concedere il bis in vista del prossimo appuntamento del 18-20 febbraio sul nuovissimo circuito di Mandalika – sede del GP dell’Indonesia.

A fine maggio, tuttavia, la massima serie motociclistica incontrerà una delle tappe più attese dagli appassionati, quel Gran Premio d’Italia sull’Autodromo del Mugello che, dopo due anni di pandemia, tornerà finalmente a ospitare il pubblico sulle sue tribune nel weekend del 27-29 maggio. La pista toscana, a tal proposito, ha confermato il suo calendario agonistico 2022, che prevede l’esordio assoluto delle competizioni con la 12 ore Hankook del Mugello del 25-27 marzo.

Previsti nel corso dell’anno anche gli appuntamenti del CIV (Campionato Italiano Velocità), della Coppa Italia e della Coppa FMI, ai quali si aggiungeranno diversi eventi automobilistici tra i quali quelli sponsorizzati dal Gruppo Peroni Race, dalla Porsche Sport Cup Suisse e dal Ferrari Challenge. La stagione comprenderà anche alcune manifestazioni storiche, come la Mugello Classic e la prima edizione del Circuito Stradale del Mugello – in omaggio della prima competizione di regolarità disputata su questo tracciato.