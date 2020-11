MotoGP 2020, GP di Valencia: gli orari Sky, DAZN e TV8 del Ricardo Tormo

Valencia è pronta per il back-to-back decisivo del Mondiale di MotoGP 2020: riuscirà Joan Mir a diventare Campione del Mondo nella seconda tappa sul circuito Ricardo Tormo?

Grazie alla vittoria conquistata nello scorso Gran Premio d’Europa, lo spagnolo Joan Mir è ora saldamente al comando del Mondiale di MotoGP 2020: il suo vantaggio su Fabio Quartararo, secondo in classifica, è di 37 punti, la stessa differenza che separa anche il connazionale Alex Rins, in scia in terza posizione con la seconda Suzuki GSX-RR curata dal team Ecstar. Si tratta di una battaglia serratissima, che potrebbe decretare il prossimo Campione del Mondo della massima serie motociclistica proprio in questo fine settimana, quando andrà in scena il secondo appuntamento di fila sul circuito Ricardo Tormo di Valencia.

La pista spagnola, infatti, ospiterà il Gran Premio di Valencia, nel quale Mir dovrà stare attento non solo a rintuzzare gli attacchi dei suoi avversari… ma anche a dare tutto se stesso per conquistare quanti piú punti possibili e coronare un sogno che rappresenterebbe il definitivo ritorno sul tetto del mondo della Casa di Hamamatsu dopo l’ultimo Mondiale conquistato da Kenny Roberts Jr nella stagione 2000, quando ancora correvano le “vecchie” 500 a due tempi.

L’azione in pista sul Ricardo Tormo di Valencia godrà ovviamente della copertura live della piattaforma Sky con il canale Sky Sport MotoGP e dell’app DAZN, mentre sul canale del digitale terrestre TV8 la bagarre sarà trasmessa in differita per tutte e tre le classi del Motomondiale.

Venerdì 13 novembre

10:00-10:40 Moto3 FP1

10:55-11:40 MotoGP FP1

11:55-12:35 Moto2 FP1

13:35-14:15 Moto3 FP2

14:30-15:15 MotoGP FP2

15:30-16:10 Moto2 FP2

Sabato 14 novembre

10:00-10:40 Moto3 FP3

10:55-11:40 MotoGP FP3

11:55-12:35 Moto2 FP3

13:15-13:55 Moto3 Qualifiche

14:10-14:40 MotoGP FP4

14:50-15:30 MotoGP Qualifiche

15:50-16:30 Moto2 Qualifiche

16:15 Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP in differita su TV8

Domenica 15 novembre

09:00-09:20 Moto3 Warm-up

09:30-09:50 Moto2 Warm-up

10:00-10:20 MotoGP Warm-up

11:00 Moto3 Gara (in differita su TV8 alle 14:45)

12:20 Moto2 Gara (in differita su TV8 alle 16:00)

14:00 MotoGP Gara (in differita su TV8 alle 17:30)