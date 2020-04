MotoGP 2020: Mugello e Barcellona rinviati (o cancellati?)

Come per la F1, anche la MotoGP è costretta a continuare il forfait dei propri appuntamenti: ora tocca al GP d’Italia e a quello della Catalogna

Alla pari della Formula 1, il Coronavirus non risparmia nemmeno la MotoGP: dopo il Qatar, Jerez e Le Mans, l’emergenza Covid-19 ha decimato anche il Mugello e l’appuntamento di Barcellona, previsti rispettivamente per la fine di maggio e per l’inizio del mese di giugno.

L’ufficialità del rinvio di queste due tappe a data da destinarsi è arrivata proprio in questi giorni: Dorna e FIM al momento non vogliono fare previsioni sul possibile ritorno in pista della massima serie motociclistica, che verosimilmente potrebbe tornare ad accendere i motori con il round del 21 giugno in Germania, sul circuito del Sachsenring.

La paura, tuttavia, è quella che l’intero Mondiale 2020 possa avere il via libera solamente da estate inoltrata, con una serie di appuntamenti concentrati fino al mese di dicembre. Un’ipotesi tutt’altro che impossibile, anche se lo stesso CEO di Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, ha pensato che il Campionato in corso… potrebbe addirittura non partire. La speranza per tutti gli amanti delle due ruote, quindi, è di rivedere in pista i “big” della MotoGP già dal prossimo 21 giugno: chissà che questo desiderio non venga avverato…