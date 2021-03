MotoGP 2021, GP del Qatar: gli orari TV Sky, TV8 e DAZN

La stagione 2021 della MotoGP si apre con la tradizionale prima tappa del Gran Premio del Qatar, in azione sul circuito di Losail

Assieme alla F1, anche il Mondiale di MotoGP 2021 è ormai pronto a scrollarsi di dosso il letargo invernale per ripartire alla grande con la prima tappa prevista dal calendario iridato: rispetto al mondo delle quattro ruote, quello dei prototipi a due ruote più veloci del mondo ha mantenuto l’assetto iniziale di sempre, per cui il primo appuntamento della stagione sarà il tradizionale Gran Premio del Qatar sul circuito di Losail.

Una pista che, di solito, ha sempre premiato il gran motore della Ducati, ma che nei recenti test pre-stagionali ha anche permesso alla Yamaha di far vedere di che pasta è fatta. Attenzione, ovviamente, anche alle Honda, ancora orfane tuttavia di un Marc Marquez non perfettamente in forma nonostante le recenti prove private prima sul circuito di Barcellona e poi su quello di Portimao. Lo sostituirà nuovamente il tester Stefan Bradl, con buona probabilità anche nella seconda gara del Campionato (il GP di Doha) prevista la prossima settimana ancora sul circuito di Losail.

L’azione in pista del primo appuntamento in Qatar del Mondiale di MotoGP 2021, che vedrà il ritorno della classe regina dopo ben due anni di astinenza, sarà trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport MotoGP e dall’app DAZN, mentre il canale TV8 del digitale terrestre coprirà l’evento in differita secondo il seguente time-table:

Venerdì 26 marzo

13:40-14:25 Prove Libere 1

18:00-18:45 Prove Libere 2

Sabato 27 marzo

13:15-14:00 MotoGP FP3

15:30-16:10 Moto3 Qualifiche

16:25-17:05 Moto2 Qualifiche

17:20-17:50 MotoGP FP4

18:00-18:40 MotoGP Qualifiche

21:30 Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP in differita su TV8

Domenica 28 marzo

16:00 Moto3 Gara (in differita su TV8 alle 21:00)

17:20 Moto2 Gara (in differita su TV8 alle 22:15)

19:00 MotoGP Gara (in differita su TV8 alle 23:30)