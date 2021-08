Orari MotoGP 2021, GP di Stiria a Spielberg su Sky, TV8 e DAZN

Il Motomondiale torna in pista questo fine settimana con il Gran Premio di Stiria sul circuito austriaco del Red Bull Ring

Le vacanze sono finite ed è giunto il momento di tornare in pista: i protagonisti del Mondiale di MotoGP 2021 hanno ricaricato le batterie e sono pronti a dare spettacolo nel prossimo appuntamento del calendario iridato, quel GP di Stiria al quale seguirà quello d’Austria sempre sulla stessa pista, il famoso Red Bull Ring situato nelle vicinanze della cittadina di Spielberg bei Knittelfeld.

Dopo la vittoria in quel di Assen il leader della Classifica Piloti, Fabio Quartararo, è sempre più intenzionato a incrementare il proprio vantaggio ai danni di Johann Zarco, distante 34 punti ma in sella a una Ducati che, storicamente, è sempre stata la favorita sulla pista austriaca. Attenzione anche alle due “Rosse” ufficiali, quella di Bagnaia e di Miller, nonché alla Suzuki del Campione del Mondo in carico, un Joan Mir leggermente attardato rispetto alla vetta ma che non mancherà di difendere la corona conquistata con tanta fatica nella scorsa stagione.

Il Gran Premio di Stiria del Mondiale di MotoGP 2021 verrà trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport MotoGP e dalla piattaforma DAZN, mentre il canale TV8 del digitale terrestre coprirà le sessioni di qualifica e le gare di domenica in differita.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI STIRIA

Venerdì 6 agosto

09:55-10:40 Prove Libere 1

14:10-14:55 Prove Libere 2

Sabato 7 agosto

09:55-10:40 MotoGP FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche

15:30 – Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP su TV8

Domenica 8 agosto

11:00 Moto3 Gara (dalle 14:00 su TV8)

12:20 Moto2 Gara (dalle 15:30 su TV8)

14:00 MotoGP Gara (dalle 17:00 su TV8)