MotoGP 2020: si riparte il 19 luglio a Jerez, doppio GP a Misano a settembre

Gli organizzatori della MotoGP hanno confermato il calendario 2020, che conterà ben 13 gare tra il 19 luglio e il 15 novembre

Dopo la Formula 1, ora è il turno della MotoGP: finalmente anche la massima serie motociclistica ha una data definitiva per la propria ripartenza dopo l’emergenza Coronavirus, vale a dire il 19 luglio. Un appuntamento in cui prenderà vita il GP di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera, che farà “back-to-back” nel weekend successivo per il GP di Andalusia prima di passare il testimone alla pista di Brno per il GP della Repubblica Ceca del 9 agosto.

A questo punto andrà in scena una doppia tappa sul Red Bull Ring austriaco, che ospiterà nei fine settimana del 16 e del 23 agosto rispettivamente il GP d’Austria e quello di Stiria. Dopo una piccola pausa, il Mondiale di MotoGP 2020 arriverà finalmente in Italia, per la precisione sul circuito di Misano: la pista intitolata a Marco Simoncelli darà spettacolo il 13 e il 20 settembre grazie ai Gran Premi di San Marino e d’Emilia Romagna, mentre quella di Barcellona chiuderà il mese con il GP di Catalogna nel weekend del 27 settembre.

A seguire sarà il turno del GP di Francia a Le Mans (11 ottobre), seguito dalla doppia tappa sul MotorLand Aragon nelle date del 18 e 25 ottobre. Il doppio round di Valencia dell’8 e 15 novembre completerà la prima bozza del calendario 2020 stilata da Dorna e FIM, che al momento non ha ancora chiuso le porte agli appuntamenti americani e asiatici. Tutto dipenderà dalle necessarie condizioni di sicurezza che dovranno essere garantite per ogni weekend di gara: entro il 31 luglio i GP delle Americhe, d’Argentina, della Thailandia e della Malesia dovranno confermare la loro presenza in calendario, per un Mondiale che, in ogni caso, non potrà protrarsi oltre la data del 13 dicembre.

MOTOGP 2020 – IL CALENDARIO