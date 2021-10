MotoGP 2021: a Misano il francese Quartararo diventa Campione del Mondo

"El Diablo" ha approfittato della caduta di Bagnaia a cinque giri dalla fine e con il suo quarto posto ha conquistato in anticipo il Titolo Mondiale

Ci avevamo sperato tutti: dopo una partenza perfetta, il nostro Francesco Bagnaia aveva rintuzzato gli attacchi di tutti i suoi rivali nello scorso Gran Premio dell’Emilia-Romagna a Misano… ma la necessità di tenere a bada lo spagnolo Marc Marquez, alla fine, gli è costata tutti gli sforzi fatti. A cinque giri dal termine della corsa “Pecco” è caduto alla curva 15 del Misano World Circuit e questo, di fatto, ha incoronato matematicamente Campione del Mondo il rivale Fabio Quartararo, partito invece dalla 15esima casella in griglia.

I giochi si sono chiusi così e a 22 anni il francese della Yamaha ha centrato il suo obiettivo, quello di salire sul gradino più alto del podio del Motomondiale: “Sono senza parole, diventare campione del mondo MotoGP è un sogno che ho da quando sono bambino e oggi è diventato realtà – ha commentato Quartararo – Non so cosa dire, posso solo ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto nei momenti più difficili, quando ero lontano, ma siamo tornati in alto e siamo campioni! Non sto ancora realizzando pienamente quello che abbiamo fatto oggi“.

Particolarmente deluso, invece, la prima guida del team Ducati, che però guarda alla stagione 2022 con più fiducia visto il potenziale espresso in pista: “Abbiamo rischiato, ma oggi era una giornata in cui potevamo fare solo quello: bisognava rischiare tutto e ci ho provato fino a che non sono caduto. Tutti i dati raccolti in questa stagione, tuttavia, fungeranno da ottima base per il prossimo anno: la consapevolezza raggiunta mi potrà dare molto voglia di provare a fare in modo che il Campionato 2022 possa andare nella nostra direzione“.

Il Gran Premio dell’Emilia-Romagna, inoltre, è stato anche l’ultimo a Misano per Valentino Rossi, arrivato a punti grazie alla decima posizione sotto la bandiera a scacchi: “Oggi sono molto contento perché ho fatto una buona gara ed era il modo migliore per dire ciao a tutti i miei tifosi. Non volevo rimanere dietro quindi ho cercato di rimanere concentrato, perché partire dal fondo della griglia è sempre difficile. L’atmosfera in circuito è stata fantastica: tante persone e una bella giornata di sole, è stato davvero emozionante“.