MotoGP 2021, GP Doha: gli orari TV Sky, TV8 e DAZN

Prima di partire in direzione Portimao, il Mondiale di MotoGP 2021 concede il bis sul circuito di Losail per dar vita questo fine settimana al Gran Premio di Doha

Il Mondiale di MotoGP 2021 è iniziato nel segno della Yamaha… e di Maverick Vinales: lo spagnolo ha fatto valere il suo superiore passo gara in quel di Losail e ha battuto sonoramente l’armata Ducati, che si è dovuta arrendere al secondo e al terzo gradino del podio grazie alla volata finale di Johann Zarco e del nostro “Pecco” Bagnaia sul Campione del Mondo in carica Joan Mir.

Una gara emozionante per il Circus delle Due Ruote, che questo fine settimana tornerà nuovamente in pista per il primo back-to-back della stagione: la location sarà la stessa ma sotto altro nome, perchè domenica 4 aprile, a Pasqua, gli appassionati di MotoGP potranno gustarsi il GP di Doha, al via nuovamente sul circuito di Losail. Rispetto a quanto visto la settimana scorsa, tuttavia, l’evento non sarà trasmesso in diretta solamente dalle piattaforme Sky Sport MotoGP e DAZN, ma anche dal canale TV8 del digitale terrestre. Per tutti i dettagli fate riferimento al time-table qua sotto:

Venerdì 2 aprile

14:40-15:25 Prove Libere 1

19:00-19:45 Prove Libere 2

Sabato 3 aprile

14:15-15:00 MotoGP FP3

16:30-17:10 Moto3 Qualifiche

17:25-18:05 Moto2 Qualifiche

18:20-18:50 MotoGP FP4

19:00-19:40 MotoGP Qualifiche

Domenica 4 aprile

16:00 Moto3 Gara

17:20 Moto2 Gara

19:00 MotoGP Gara