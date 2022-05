MotoGP 2022: Bagnaia e Ducati vincono il GP d’Italia al Mugello

Il pilota torinese della Ducati ha messo in cassaforte la sua seconda vittoria stagionale battendo la Yamaha di Quartararo e l'Aprilia di Espargarò

Un weekend davvero ricco di emozioni si è appena concluso in quel del Mugello: sull’Autodromo toscano, infatti, è andato in scena il Gran Premio d’Italia del Mondiale di MotoGP 2022, un evento che già nella giornata di venerdì aveva riservato agli appassionati di due ruote la speciale cerimonia di ritiro del numero 46 utilizzato da Valentino Rossi fino alla scorsa stagione.

Dopo le qualifiche, messe in cassaforte a sorpresa da Fabio di Giannantonio del team Gresini, il weekend invece ha imposto il nome della prima guida della Ducati ufficiale: Francesco Bagnaia, infatti, si è imposto in maniera schiacciante dopo un’ottima partenza dalla sesta casella sullo schieramento, dalla quale si è reso protagonista di una serie di sorpassi già nelle prime battute di gara con cui ha messo in riga sia il Campione del Mondo in carica, Fabio Quartararo, che lo spagnolo Aleix Espargarò su Aprilia.

Quarto posto per il francese Johann Zarco, seguito dai due pupilli del team VR46 (Marco Bezzecchi e Luca Marini), che in qualifica erano stati capaci di conquistare un posto in prima fila. Solamente decimo al traguardo lo spagnolo Marc Marquez, bravo a mettersi dietro il pole-man Di Giannantonio, mentre Enea Bastianini è caduto a pochi giri dalla fine a causa di una scivolata che gli ha privato di lottare fino in fondo per un posto sul podio.

Con questa vittoria, la seconda della stagione, Francesco Bagnaia è ora risalito al quarto posto in classifica piloti accusando solo 13 punti di distacco dal connazionale Bastianini. Sempre al comando il francese Quartararo con 122 punti, seguito a breve distanza dalla prima guida dell’Aprilia Aleix Espargarò (114 punti). La sfida per il Titolo Mondiale riprenderà questo fine settimana, 3-5 giugno, con il Gran Premio di Catalunya, al via sullo storico circuito del Montmelò.

FOTO E TESTO PER GENTILE CONCESSIONE DI LUCA CLERICI