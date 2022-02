MotoGP 2022: ecco le livree delle Ducati Desmosedici di Bagnaia e Miller

Con un video teaser pubblicato sui social, il team Ducati Lenovo ha svelato la colorazione della prossima Desmosedici GP22

La presentazione ufficiale è attesa per il prossimo lunedì, 7 febbraio, in quel di Borgo Panigale… ma per tenere alto l’hype il team Ducati Lenovo ha pensato di anticipare linee e colorazioni delle prossime Desmosedici GP22 che vedremo sfrecciare in pista nel Mondiale di MotoGP 2022. Con un video pubblicato sui suoi canali social, la “Rossa” di Francesco Bagnaia e Jack Miller si presenta con una tonalità più accesa assieme a dettagli neri sulle fiancate e sul cupolino, dove ovviamente spiccano i numeri di gara dei due piloti ufficiali.

La grande novità per questa stagione, tuttavia, è il motore che, come spiegato dall’Ingegner. Dall’Igna ai microfoni di Sky Sport MotoGP, “é stato completamente rivoluzionato: siamo riusciti ad aumentarne la potenza mantenendo allo stesso tempo la guidabilità del propulsore precedente. In questo modo abbiamo alzato ancora di più l’asticella“.

La Ducati Desmosedici GP22 è in questi giorni in pista a Sepang con il collaudatore Michele Pirro per un primo shakedown, al quale seguirà la due giorni d’esordio di test IRTA per i piloti ufficiali prevista in questo stesso fine settimana, quello del 5-6 febbraio. Sarà poi il turno delle comparative dell’11-13 febbraio sul nuovissimo circuito indonesiano di Mandalika, che precederà le ultime prove prima della tappa inaugurale in Qatar il prossimo 6 marzo.