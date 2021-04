Orari MotoGP 2021, GP Portogallo su TV Sky, TV8 e DAZN di Portimao

Dopo i primi due appuntamenti nel deserto del Qatar, il Mondiale di MotoGP 2021 è pronto a tornare in Europa con una prima tappa spagnola sull'Autodromo Internazionale dell'Algarve di Portimao

Il Campionato del Mondo della MotoGP 2021 è iniziato nel segno della Casa di Iwata: le prime due tappe della stagione, andate in scena consecutivamente sul circuito di Losail, in Qatar, hanno infatti premiato le performance delle Yamaha M1 prima di Maverick Vinales e poi di Fabio Quartararo, capaci di mettersi dietro le favorite Ducati sia ufficiali che del team Pramac. Un doppio appuntamento esaltante sotto tanti punti di vista, che ora lascerà spazio al primo round in terra europea sul’Autodromo Internazionale dell’Algarve.

Nel fine settimana del 16-18 aprile, infatti, il circuito di Portimao sarà il campo di battaglia del Gran Premio del Portogallo, dove il francese Johann Zarco si presenterà da leader iridato con quattro punti di vantaggio sia sul connazionale Quartararo che su Vinales. La sfida è più aperta che mai e sarà trasmessa in diretta dalle piattaforme Sky Sport MotoGP e DAZN, mentre il canale TV8 del digitale terrestre coprirà il weekend di gara in differita.

Qua di seguito il time-table ufficiale:

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DEL PORTOGALLO

Venerdì 16 aprile

10:55-11:40 Prove Libere 1

15:10-15:55 Prove Libere 2

Sabato 17 aprile

10:55-11:40 MotoGP FP3

13:35-14:15 Moto3 Qualifiche

14:30-15:00 MotoGP FP4

15:10-15:50 MotoGP Qualifiche

16:10-16:50 Moto2 Qualifiche

18:00 – Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 MotoGP (TV8)

Domenica 18 aprile

12:20 Moto3 Gara (differita TV8 dalle 18:15)

14:00 MotoGP Gara (differita TV8 dalle 19:15)

15:30 Moto2 Gara (differita TV8 dalle 20:15)