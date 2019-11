MotoGP: Alex Marquez farà coppia con Marc nel team Honda Repsol 2020

Il posto vuoto lasciato da Jorge Lorenzo verrà occupato per la stagione 2020 di MotoGP da Alex Marquez, che con il fratello Marc farà coppia nel team Honda Repsol

I fratelli Marquez insieme nel Mondiale di MotoGP 2020: un’idea che diventerà presto realtà, visto che oggi il team Honda Repsol ha ufficializzato il passaggio di Alex, fratello dell’otto volte Campione del Mondo Marc Marquez, nella classe regina, dove prenderà il posto lasciato libero dallo spagnolo Jorge Lorenzo. Dopo la vittoria del Titolo in Moto2, sembrava che Alex dovesse rimanere nel team Marc VDS anche per il prossimo anno, invece verrà promosso nella top class passando direttamente nel team di punta dell’Ala Dorata.

Questo passaggio andrà a sfavore di Cal Crutchlow, sempre in forze nel team LCR, ma soprattutto di Johann Zarco, che in seguito al licenziamento dalla KTM aveva trovato nella Honda una concreta possibilità di ottenere il sostegno di una Casa ufficiale capace di lottare per il Titolo.

L’accordo che porterà i fratelli Marquez a condividere il box della Repsol, invece, fa crollare per chiunque ogni possibile speranza di avvicinare il top team della Honda: la firma, infatti, è stata già posta in essere nel paddock di Valencia, che domani riaprirà le danze con i primi test in ottica 2020.

Alex Marquez farà il suo debutto nella classe regina in sella alla RC213V del team LCR, per un avvicinamento graduale alla moto che utilizzerà l’anno prossimo. Quella di Lorenzo, invece, verrà portata in pista dal collaudatore Stefan Bradl: per vedere “Marquez Junior” con i colori ufficiali HRC, invece, dovremo aspettare le prove collettive della settimana prossima a Jerez.