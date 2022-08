MotoGP, il mondiale 2023 partirà da Portimao

Non accadeva dal 2006 che l'Europa sul circuito portoghese di Portimao ospitasse il debutto di MotoGP, Moto2 e Moto3

Ora è ufficiale: sarà il Gran Premio di Portogallo, in programma a Portimao, nel weekend dal 24 al 26 marzo del prossimo anno, a dare il via alla stagione 2023 del mondiale di MotoGP. Si tratta di una prima volta per il tracciato lusitano come gara d’apertura.

MotoGP, il mondiale 2023 riparte dall’Europa dopo 16 anni

Il mondiale MotoGP sta per entrare nella sua fase più calda, ma per gli organizzatori è già tempo di guardare avanti e nel dettaglio alla prossima stagione. Dorna, infatti, ha ufficializzato che il Gran premio di apertura del Mondiale 2023, dopo 16 anni, non sarà più quello del Qatar, ma quello di Portimao, in Portogallo. Per il circuito dell’Algarve sarà prima volta assoluta come gara d’apertura. Non accadeva dal 2006 che l’Europa ospitasse il debutto di MotoGP, Moto2 e Moto3. A Portimao ci saranno anche i test ufficiali propedeutici all’inizio della stagione, ma le date non sono ancora state confermate. La prima gara della stagione 2023 si correrà dal 24 al 26 marzo del prossimo anno.