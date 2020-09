MotoGP: Valentino Rossi correrà ufficialmente in Yamaha-Petronas nel 2021

Ora è ufficiale: il Dottore di Tavullia ha firmato il contratto che gli farà indossare l'anno prossimo i colori della Yamaha Petronas in MotoGP, dove potrebbe continuare anche nel 2022

L’accordo è stato finalmente trovato: stamattina Valentino Rossi ha firmato il contratto (annuale, per il momento) che gli consentirà di proseguire la sua avventura in MotoGP all’età di 42 anni. Quella attuale sarà l’ultima per lui con i colori del team Yamaha Factory, mentre dall’anno prossimo vestirà quelli della compagine Petronas, dove andrà a scambiarsi con il francese Fabio Quartararo (che lo sostituirà nel reparto corse ufficiale) affiancando il connazionale Franco Morbidelli.

Dal suo esordio nel Motomondiale il team malese è cresciuto molto e garantirà al Dottore un comparto tecnico di primo livello: Rossi, infatti, riceverà un trattamento da “pilota factory” anche se passerà in un team satellite, dove potrà contare sul suo capo-tecnico di fiducia David Munoz, dal telemetrista Matteo Flamigni e dal coach personale Idalio Gavira. Al momento la collaborazione durerà un solo anno, ma non è escluso che Valentino possa replicare l’intesa anche nel 2022: tutto, ovviamente, dipenderà dai risultati che riuscirà a mettere in bacheca dall’inizio del nuovo Campionato.

“Sono molto felice di continuare a correre nel 2021 e di farlo con Petronas Yamaha Sepang Racing – ha commentato Valentino Rossi – Ho riflettuto molto prima di prendere questa decisione, perché la sfida si fa sempre più calda. Per essere al top in MotoGP bisogna lavorare molto e duramente, allenarsi ogni giorno e condurre una vita da atleta, ma mi piace ancora e voglio ancora correre. Nella prima metà dell’anno ho fatto la mia scelta e ho parlato con la Yamaha, che è d’accordo con me. Mi hanno detto che, anche se non c’era posto per me nel Factory Team, la moto ufficiale ed il supporto della Casa erano garantiti… e così è stato!“.

Queste, invece, le parole espresse da Razlan Razali, team principal della Yamaha-Petronas: “A nome del Petronas Yamaha Sepang Racing Team e di tutti i suoi partner, è un onore assoluto dare il benvenuto a Valentino Rossi nella squadra il prossimo anno. La sua esperienza sarà una grande risorsa per la squadra nel corso della nostra terza stagione in MotoGP e siamo sicuri che potremo imparare molto da lui. Allo stesso tempo, faremo del nostro meglio per aiutarlo ad essere competitivo premiandolo per la fiducia che hai in noi come squadra. Il nostro obiettivo? Cercare di essere ancora più competitivi anno dopo anno: non vediamo l’ora di iniziare a lavorare!“.