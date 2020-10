MotoGP: Valentino Rossi positivo al Coronavirus, salterà il GP di Aragona!

Il COVID-19 è arrivato ufficialmente anche nel paddock della MotoGP: il nostro Valentino Rossi è risultato positivo al COVID-19 e questo gli impedirà di scendere in pista al Motorland Aragon

Una notizia che sconvolgerà il paddock del Motomondiale: dopo il caso di Jorge Martin in Moto2, costretto a saltare il doppio appuntamento di Misano, ora è il nostro Valentino Rossi a diventare tristemente protagonista… perchè risultato positivo al tampone di verifica del COVID-19! La conferma è arrivata dallo stesso “Dottore” tramite il suo canale ufficiale su Twitter: con un breve “cinguettio” il nove volte Campione del Mondo ha annunciato non solo la sua assenza dalla conferenza stampa dell’imminente weekend di gara, ma anche il suo forfait al Gran Premio di Aragona che si terrà domenica sul circuito del MotorLand Aragon.

Non solo, anche la sua partecipazione al successivo GP del Teruel, sempre sulla pista spagnola, è a rischio, per un team Yamaha privato, tra le altre cose, anche di altri sei ingegneri, costretti a disertare il precedente appuntamento di Le Mans sempre a causa della positività al Coronavirus. Sicuramente un brutto momento per il reparto corse di Iwata, ma a livello generale anche per tutto il mondo della MotoGP, che per il momento perde uno dei suoi protagonisti più amati dai tifosi di tutto il mondo.

“Stamattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene. Mi facevano male le ossa e avevo un po’ di febbre, quindi ho immediatamente chiamato il dottore che mi ha fatto il test due volte – ha scritto Rossi sul suo post su Twitter – Il test rapido era negativo, come quello che avevo fatto martedì. Ma il secondo, il cui risultato mi è stato consegnato oggi pomeriggio alle 16, sfortunatamente era positivo. Sono dispiaciuto perché dovrò saltare la gara di Aragon. Voglio essere ottimista e confidente, ma mi aspetto un “no go” anche per la seconda gara in Spagna. Ora seguirò i consigli dei medici e spero solo di sentirmi meglio al più presto“.