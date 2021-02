Opel Corsa-e Rally: pronta al debutto nella e-Rally Cup di maggio

La versione preparata da Rally della Opel Corsa-e ha ultimato alcuni test con al volante Marijan Griebel, allo scopo di arrivare pronta per la Opel e-Rally Cup di maggio

Tutto è ormai pronto per il ritorno in pista della Opel e-Rally Cup, Campionato monomarca che nel 2020 era stato posticipato a causa dell’emergenza Coronavirus e che quest’anno si sta preparando per scattare ai nastri di partenza. La data prevista è quella del mese di maggio, quando le Corsa-e Rally preparate dal marchio tedesco si daranno battaglia dopo un lungo lavoro di sviluppo e di testing che, tra l’altro, ha coinvolto di recente il pilota ufficiale Marijan Griebel e il navigatore Tobias Braun.

La prima vettura da competizione ad alimentazione “full electric”, infatti, è stata sottoposta a una tre giorni di prove in quel di Bad Kreuznach, sede del Centro Test di Pferdsfeld dove è stato simulato un percorso di rally al fine di sondare le potenzialità (e i limiti) di questo nuovo mezzo a batterie. I quattro esemplari protagonisti, alla fine, hanno percorso circa 1.500 km e il risultato è stato assolutamente positivo, come sottolineato proprio da Marijan Griebel, già Campione Europeo Under 27 dell’European Rally Championship.

“Il test è stato un successo. I nostri clienti otterranno un sofisticato, innovativo veicolo per il campionato monomarca con prestazioni e maneggevolezza eccezionali. La Corsa-e Rally è pronta per gareggiare!“, queste le parole del pilota tedesco, che confermano un mezzo da competizione sicuro, affidabile e altamente prestazionale. La Opel Corsa-e Rally, infatti, adotta un motore elettrico da 136 cavalli e 260 Nm di coppia massima, oltre a una dotazione tecnica che comprende il freno a mano idraulico, il differenziale Torsen e un sistema di ricarica che consente il ripristino dell’80% di energia della batteria in soli 30 minuti. Proprio questo aspetto sarà cruciale per i reparti corse che gareggeranno nell’ADAC Opel e-Rally Cup al fine di gestire al meglio il potenziale a propria disposizione, che comprende ovviamente anche tutte quelle particolarità che contraddistinguono un’auto da corsa: impianto frenante, sospensioni, mappature motore e tanto altro.