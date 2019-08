Orari MotoGP 2019: GP d’Austria al Red Bull Ring su Sky e in differita TV8

La MotoGP 2019 torna in pista per il secondo back-to-back della stagione per il GP d'Austria, al Red Bull Ring: ecco gli orari della diretta Sky e della differita su TV8

Dopo il dominio incontrastato di Marc Marquez sul circuito di Brno, la MotoGP 2019 torna in pista per il Gran Premio d’Austria, al Red Bull Ring, ipotetico terreno di caccia della Ducati. I grandi passi avanti fatti dal Team Repsol Honda però lasciano intendere che i 63 punti di vantaggio dello spagnolo sul primo degli inseguitori, Andrea Dovizioso, non verranno necessariamente assottigliati. Chiamato ad un buon risultato anche il compagno di squadra Danilo Petrucci, reduce da una prova difficile che ha concluso con l’ottava piazza.

Il circuito austriaco è caratterizzato da lunghi rettilinei e ripartenze da prima marcia, dove la potenza del motore viene sfruttata al massimo e la percorrenza di curva è meno rilevante rispetto ad altre piste: in altre parole, per gli alfieri Yamaha sarà l’ennesima gara in salita, nonostante il nuovo materiale elettronico provato durante i test di Brno.

Il Red Bull Ring dovrebbe anche celebrare il rientro di Jorge Lorenzo dopo il grave infortunio che l’ha costretto a saltare due Gran Premi e passare buona parte della pausa estiva in riabilitazione. Il maiorchino rientra così in una pista amica che potrebbe rimetterlo nella giusta condizione mentale per correre una buona seconda metà della stagione o, viceversa, di avvicinarlo ad un chiacchierato (ma presumibilmente infondato) ritiro dopo il 2020.

Mira al podio anche Alex Rins, fermato in Repubblica Ceca dall’assenza di grip al posteriore che lo ha relegato ad un comunque accettabile quarto posto. A dare incoraggianti segni di miglioramento è invece stata KTM che, nel GP di casa e con tanto materiale nuovo, punta ad entrare con entrambi i piloti nella top 10.

Ecco gli orari per vedere tutto il meglio della MotoGP 2019 al GP d’Austria, al Red Bull Ring, in diretta come sempre sul canale 208 di Sky ed in differita sull’emittente in chiaro TV8.

MotoGP 2019: Orari GP d’Austria, Red Bull Ring, in diretta Sky

Giovedì 8 agosto

17.00: Diretta Conferenza Stampa MotoGP

18.00: Paddock Live Show

Venerdì 9 agosto

08.10: Paddock Live

09.00: Diretta Moto3 FP1

09.55: Diretta MotoGP FP1

10.55: Diretta Moto2 FP1

13.05: Paddock Live

13.15: Diretta Moto3 FP2

14.10: Diretta MotoGP FP2

15.10: Diretta Moto2 FP2

18.30: Paddock Live Show

Sabato 10 agosto

08.10: Paddock Live

09.00: Diretta Moto3 FP3

09.55: Diretta MotoGP FP3

10.55: Diretta Moto2 FP3

12.15: Paddock Live

12.35: Diretta Moto3 Qualifiche

13.30: Diretta MotoGP FP4

14.10: Diretta MotoGP Qualifiche

15.05: Diretta Moto2 Qualifiche

17.30: Conferenza Stampa Post-Qualifiche

18.00: Paddock Live Show

Domenica 11 agosto

07.45: Paddock Live

08.40: Diretta Moto3 Warm Up

09.10: Diretta Moto2 Warm Up

09.40: Diretta MotoGP Warm Up

10.30: Paddock Live

11.00: Diretta Moto3 Gara

12.20: Diretta Moto2 Gara

13.15: Paddock Live Gara

13.30: Grid Pre-Gara MotoGP

14.00: Diretta MotoGP Gara

15.00: Zona Rossa

15.45: Paddock Live Ultimo Giro

19.00: Race Anatomy

MotoGP, Austria 2019: Gli orari della differita TV8

Sabato 10 agosto

14.00: Studio MotoGP

15.35: Differita Qualifiche Moto3 MotoGP e Moto2

16.45: Studio MotoGP

Domenica 11 agosto

13.15: Studio MotoGP

14.00: Differita Gara Moto3

15.00: Studio MotoGP

15.30: Differita Gara Moto2

16.30: Studio MotoGP

17.00: Differita Gara MotoGP