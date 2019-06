Orari MotoGP 2019, il GP di Catalunya a Barcellona in chiaro su TV8 e Sky

La MotoGP 2019 torna in pista dopo la splendida vittoria di Danilo Petrucci al Mugello per il GP di Catalunya, sul Montmelò di Barcellona. Ecco gli orari per seguire prove, qualifiche e gare in diretta in chiaro su TV8 e Sky

La MotoGP 2019 arriva al Montmelò, circuito alle porte di Barcellona valido come GP di Catalunya, dopo la strabiliante vittoria di Danilo Petrucci al Mugello. Se le corse fossero tradizione per il ternano sarebbe un ottimo inizio: gli ultimi due piloti a vincere il GP d’Italia, Dovizioso nel 2017 e Lorenzo nel 2018, sono riusciti a ripetersi sul tracciato iberico. Questo perché le caratteristiche dei due circuiti sono simili, con con curve veloci ed un rettilineo d’ampio respiro dove liberare i 270CV erogati dai prototipi della MotoGP. Chi ha trovato un buon setting in Italia, una volta in Spagna, potrà ripartire da dove ha lasciato.

Se per Marc Marquez significa quindi l’ennesima lotta con le due Ducati, per Rossi e Vinales si tratta di una delle ultime opportunità per rimettere in piedi l’ennesima stagione avida di soddisfazioni. Il reparto corse di Iwata è troppo stagnante, migliorare un buon prodotto come la M1 non è più sufficiente e serve una rivoluzione, attesa però per Brno. Chi invece può puntare in alto è Alex Rins con la Suzuki che, de facto, sta rappresentando la terza forza del mondiale. Sarà poi interessante vedere se Jorge Lorenzo, di rientro da un lungo colloquio con gli ingegneri giapponesi, avrà trovato la strada giusta per esprimersi in sella alla RC213-, moto sempre più congeniale agli appetiti (quasi estremi) del campione del mondo.

Ecco gli orari per vedere il meglio della MotoGP 2019 al GP di Catalunya, in Spagna, in chiaro su TV8 e sul canale 208 di Sky.

Orari TV MotoGP 2019: il GP di Spagna, a Barcellona, in Chiaro su TV8 e in diretta Sky

Venerdì 14 giugno 2018 – Gran Premio di Spagna, Barcellona, in diretta Sky

09:00 Moto3 P. Libere 1:GP di Spagna, Barcellona (Catalunya)

09:55 MotoGP P. Libere 1: GP di Spagna, Barcellona (Catalunya)

10:55 Moto2 P. Libere 1: GP di Spagna, Barcellona (Catalunya)

13:10 Moto3 P. Libere 2: GP di Spagna, Barcellona (Catalunya)

14:05 MotoGP P. Libere 2: GP di Spagna, Barcellona (Catalunya)

15:05 Moto2 P. Libere 2: GP di Spagna, Barcellona (Catalunya)

Sabato 15 giugno 2018 – Gran Premio di Spagna, Barcellona (Catalunya) in diretta Sky e TV8

09:00 Moto3 P. Libere 3: GP di Spagna, Barcellona (Catalunya)– In chiaro su TV8

09:55 MotoGP P. Libere 3: GP di Spagna, Barcellona (Catalunya)– In chiaro su TV8

10:55 Moto2 P. Libere 3: GP di Spagna, Barcellona (Catalunya)– In chiaro su TV8

12:35 Moto3 Qualifiche: GP di Spagna, Barcellona (Catalunya)– In chiaro su TV8

13:30 MotoGP P. Libere 4: GP di Spagna, Barcellona (Catalunya)– In chiaro su TV8

14:10 MotoGP Qualifiche: GP di Spagna, Barcellona (Catalunya)– In chiaro su TV8

15:05 Moto2 Qualifiche: GP di Spagna, Barcellona (Catalunya)– In chiaro su TV8

Domenica 16 giugno 2018 – Gran Premio di Spagna, Barcellona (Catalunya) in diretta Sky

08:40 Warm Up (Moto3, Moto2, MotoGP)

11:00 Moto3 Gara: GP di Spagna, Barcellona (Catalunya)– In chiaro su TV8

12:20 Moto2 Gara: GP di Spagna, Barcellona (Catalunya)– In chiaro su TV8

13:15 Paddock Live Gara

13:30 Grid

14:00 MotoGP Gara: GP di Spagna, Barcellona (Catalunya)– In chiaro su TV8

15:00 Zona Rossa

15:45 Paddock Live Ultimo Giro

17:15 MotoGP Gara: GP di Spagna, Barcellona (Catalunya) – replica