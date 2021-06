Orari MotoGP 2021, GP di Catalogna a Barcellona su Sky, TV8 e DAZN

La prossima tappa del Mondiale di MotoGP 2021 è quella del Gran Premio di Spagna sul circuito di Barcellona-Catalunya

Mentre il mondo del motorsport piange ancora la scomparsa di Jason Dupasquier, pilota della Moto3 morto in seguito al grave incidente delle qualifiche al Mugello, il Mondiale di MotoGP 2021 prosegue la sua corsa iridata con il prossimo appuntamento previsto dal calendario. In pieno stile “back-to-back” il Gran Premio d’Italia lascia il posto a quello di Catalogna, che come da tradizione prenderà il via domenica sullo splendido circuito di Barcellona-Catalunya.

Il Montmelò è spesso stato terra di conquista dei suoi piloti natali, ma dall’anno scorso è entrato nel mirino del giovane Fabio Quartararo: il francese del team Yamaha ufficiale arriva dalla vittoria sul sali-scendi toscano ed è pronto a ripetere l’impresa dello scorso anno, quando mise in riga entrambi i portacolori Suzuki Ecstar Joan Mir e Alex Rins.

In questa stagione, invece, deve vedersela da un trio di Ducati capitanato dal connazionale Johann Zarco e dai due ufficiali Francesco Bagnaia e Jack Miller, in difficoltà sull’Autodromo Internazionale del Mugello con lo scudiero del team Pramac quarto, l’australiano sesto e il nostro “Pecco” finito a terra nelle prime battute di gara. Riuscirà la Casa di Borgo Panigale a invertire al più presto questi risultati negativi e a tornare a mettere in difficoltà “El Diablo”? Lo scopriremo proprio in questo fine settimana, quando il Gran Premio di Catalogna sarà trasmesso in diretta dalle piattaforme Sky Sport e DAZN e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI CATALOGNA

Venerdì 4 giugno

09:55-10:40 Prove Libere 1

14:10-14:55 Prove Libere 2

Sabato 5 giugno

09:55-10:40 MotoGP FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche

16:10-16:50 MotoE E-Pole

16:30 – Sintesi qualifiche MotoGP, Moto2 e Moto3 (TV8)

Domenica 6 giugno

11:20 Moto3 Gara (TV8 – 14:00)

13:00 MotoGP Gara (TV8 – 15:45)

14:30 Moto2 Gara (TV8 – 17:15)

16:00 MotoE Gara (TV8 18:00)