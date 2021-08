Orari MotoGP 2021, GP di Gran Bretagna su Sky, TV8 e DAZN

Dopo l'Austria e il Red Bull Ring il Mondiale di MotoGP 2021 continua la sua corsa con l'appuntamento inglese di Silverstone

Con il doppio appuntamento del Red Bull Ring ormai alle spalle, il Mondiale di MotoGP 2021 si avvia verso un’altra tappa molto importante… quella del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. L’anno scorso la pista situata nella località di Towcester, nel Northamptonshire, era mancata all’appello a causa della pandemia da Covid-19, per cui l’ultimo riferimento a noi disponibile è quello di due stagioni fa, quando Alex Rins con la Suzuki riuscì a battere in volta la Honda del Campione del Mondo in carica Marc Marquez.

Stavolta, tuttavia, la situazione è molto differente: in questo momento al comando della Classifica Piloti c’è il francese Fabio Quartararo, ampiamente in vantaggio con ben 47 punti sul diretto inseguitore Francesco Bagnaia. Nonostante le difficoltà “in casa”, che hanno visto il licenziamento di Maverick Vinales dal team ufficiale e l’arrivo in sua sostituzione di Cal Crutchlow, la Yamaha sembra essere ancora la moto da battere e cercherà di confermare questo trend nell’imminente fine settimana di gara, che come da tradizione verrà trasmesso in diretta dalle piattaforme Sky Sport e DAZN e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA

Venerdì 27 agosto

10:55-11:40 Prove Libere 1

15:10-15:50 Prove Libere 2

Sabato 28 agosto

10:55-11:40 MotoGP FP3

13:35-14:15 Moto3 Qualifiche

14:30-15:00 MotoGP FP4

15:10-15:50 MotoGP Qualifiche

16:10-16:50 Moto2 Qualifiche

15:30 – Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP su TV8

Domenica 29 agosto

12:20 Moto3 Gara (dalle 16:30 su TV8)

14:00 MotoGP Gara (dalle 17:30 su TV8)

15:30 Moto2 Gara (dalle 18:45 su TV8)