Orari MotoGP 2021, GP di San Marino su Sky, TV8 e DAZN a Misano

Nel weekend del 17-19 settembre andrà in scena il secondo appuntamento tricolore del Mondiale di MotoGP 2021: il Gran Premio di San Marino sul Misano World Circuit

Dopo la vittoria del nostro Francesco Bagnaia in terra spagnola, il Mondiale di MotoGP 2021 è pronto a tornare in Italia: questo fine settimana, infatti, la massima serie motociclistica darà spettacolo sul Misano World Circuit, sede storica del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Con il successo al MotorLand Aragon, “Pecco” ora si trova in seconda posizione nella Classifica di Campionato, staccato di 53 punti dal leader Fabio Quartararo che, al contrario, in Aragona non ha brillato mettendo in cassaforte solamente un ottavo posto.

Con cinque Gran Premi ancora da disputare, la corsa al Titolo Mondiale si fa sempre più corta per il francese del team Yamaha ufficiale e gli avversari, invece, sempre più lontani. In ogni caso non è detta l’ultima parola, quindi non perdetevi il prossimo GP di San Marino e della Riviera di Rimini, che sarà trasmesso in diretta sia dalla piattaforma Skysport MotoGP che dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI SAN MARINO

Venerdì 17 settembre

09:55-10:40 Prove Libere 1

14:10-14:55 Prove Libere 2

Sabato 18 settembre

09:55-10:40 MotoGP FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (TV8)

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (TV8)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (TV8)

Domenica 19 settembre

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara