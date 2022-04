Orari MotoGP 2022, GP del Portogallo su Sky, TV8 e DAZN

Dopo una settimana di pausa la MotoGP torna a correre in Europa sul circuito di Portimao, situato nella regione dell'Algarve in Portogallo

Dopo la splendida vittoria centrata dal nostro Enea Bastianini nello scorso GP delle Americhe ad Austin, il Mondiale di MotoGP 2022 è pronto ad accendere nuovamente i motori in occasione del ponte del 25 aprile. Stavolta il Motomondiale torna in Europa per dar vita al Gran Premio del Portogallo, dal 2000 stabilmente in calendario ma solo dal 2020 organizzato sullo splendido sali-scendi dell’Autodromo Internacional do Algarve in quel di Portimao.

L’azione in pista, come sempre, sarà trasmessa in diretta dal canale dedicato Sky Sport MotoGP (208) e sulla piattaforma DAZN, mentre il canale TV8 del digitale terrestre si occuperà a “recuperare” la sintesi delle qualifiche e le gare di domenica in differita durante la sera. Qua sotto il time-table ufficiale aggiornato al fuso orario italiano.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DEL PORTOGALLO

Venerdì 22 aprile

10:55-11:40 Prove Libere 1

15:10-15:55 Prove Libere 2

Sabato 23 aprile

10:55-11:40 MotoGP FP3

13:35-14:15 Moto3 Qualifiche

15:10-15:50 MotoGP Qualifiche

16:10-16:50 Moto3 Qualifiche

19:30 – Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP su TV8

Domenica 24 aprile

12:20 Moto3 Gara (in differita TV8 alle 20:05)

14:00 MotoGP Gara (in differita TV8 alle 21:50)

15:30 Moto2 Gara (in differita TV8 alle 23:30)