Orari MotoGP 2022, GP del Qatar su Sky, TV8 e DAZN

La MotoGP 2022 è pronta ad accendere i motori: questo fine settimana scatterà il Gran Premio del Qatar sul circuito di Losail

Il Mondiale di MotoGP 2022 è ormai pronto ai nastri di partenza: con i test invernali ormai andati in archivio, la nuova stagione del Motomondiale aprirà le danze questo fine settimana (5-6 marzo) con il Gran Premio del Qatar, che come da tradizione darà spettacolo sul circuito di Losail in notturna. Rispetto all’anno scorso mancherà sulla griglia il nostro Valentino Rossi, mentre il francese Fabio Quartararo farà di tutto per difendere il Titolo Mondiale dai suoi diretti inseguitori, in primis il nostro Francesco Bagnaia e il rientrante Marc Marquez.

Il GP del Qatar del Mondiale di MotoGP 2022 sarà trasmesso in diretta sul canale dedicato Sky Sport MotoGP, mentre su TV8 (digitale terrestre) le qualifiche e le gare potranno essere gustate in differita. Qua sotto l’orario completo di tutte le sessioni (anche quelle di prove libere).

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DEL QATAR

Venerdì 4 marzo

11:40-12:25 Prove Libere 1

16:00-16:45 Prove Libere 2

Sabato 5 marzo

11:15-12:00 MotoGP FP3

13:30-14:10 Moto3 Qualifiche

14:25-15:05 Moto2 Qualifiche

15:20-15:50 MotoGP FP4

16:00-16:40 MotoGP Qualifiche

18:45 – Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP su TV8

Domenica 6 marzo

13:00 Moto3 Gara (in differita TV8 alle 18:35)

14:20 Moto2 Gara (in differita TV8 alle 19:50)

16:00 MotoGP Gara (in differita TV8 alle 21:35)