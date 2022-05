Orari MotoGP 2022, GP di Francia a Le Mans su Sky, TV8 e DAZN

Il Mondiale di MotoGP 2022 si trasferisce sul circuito Bugatti di Le Mans per dar vita al Gran Premio di Francia, settimo di 21 previsti dal calendario

A due settimane di distanza dal GP di Spagna e dalla “brutta sorpresa” relativa all’annuncio del ritiro della Suzuki, il Mondiale di MotoGP 2022 si appresta a tornare in pista nel fine settimana del 13-15 maggio per accendere i motori del Gran Premio di Francia. Come ogni anno sarà il circuito Bugatti di Le Mans il teatro della sfida iridata, che riprenderà con il Campione del Mondo in carica Fabio Quartararo da leader della classifica con soli sette punti di vantaggio sullo spagnolo Aleix Espargarò.

A pari punti, invece, il nostro Enea Bastianini su Ducati e Alex Rins su Suzuki, che attualmente combattono per la terza posizione: chi avrà la meglio? Lo scopriremo seguendo il Gran Premio di Francia sul circuito Bugatti di Le Mans, che verrà trasmesso in diretta dal canale Sky Sport MotoGP (208) e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre. Qua sotto il time-table aggiornato agli orari italiani.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI FRANCIA

Venerdì 13 maggio

09:55-10:40 Prove Libere 1

14:10-14:50 Prove Libere 2

Sabato 14 maggio

09:55-10:40 MotoGP FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:05-15:45 Moto3 Qualifiche

15:30 – Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP su TV8

Domenica 15 maggio

11:00 Moto3 Gara (dalle 14:05 su TV8)

12:20 Moto2 Gara (dalle 15:25 su TV8)

14:00 MotoGP Gara (dalle 17:05 su TV8)