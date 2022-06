Orari MotoGP 2022, GP di Germania al Sachsenring su Sky, TV8 e DAZN

L'ultima tappa prima della pausa estiva del Mondiale di MotoGP 2022 sarà il Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring

Tempo di vacanze anche per i piloti del Mondiale di MotoGP 2022: dopo l’ultimo appuntamento in Catalogna, il Motomondiale si avvicina all’ultima tappa prima della pausa estiva, quel Gran Premio di Germania che andrà in scena questo fine settimana dal 17 al 19 giugno. Teatro della sfida sarà il circuito del Sachsenring, dal 2013 terra di conquista di Marc Marquez che però quest’anno non sarà in linea di partenza per la recente operazione avvenuta con successo per risolvere i suoi problemi all’omero destro.

Il Gran Premio di Germania metterà quindi a confronto i due principali contendenti al Titolo, vale a dire Fabio Quartararo (ufficiale Yamaha) e lo spagnolo Aleix Espargarò su Aprilia. Chi andrà in ferie con la testa della classifica? Lo scopriremo questo fine settimana, quando l’azione in pista sul Sachsenring sarà trasmessa in diretta sia dal canale Sky Sport MotoGP (208) che sul canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI GERMANIA

Venerdì 17 giugno

09:55-10:40 Prove Libere 1

14:10-14:50 Prove Libere 2

Sabato 18 giugno

09:55-10:40 MotoGP FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:05-15:45 Moto2 Qualifiche

Domenica 19 giugno

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara