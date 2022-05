Orari MotoGP 2022, GP d’Italia al Mugello su Sky, TV8 e DAZN

La prima tappa italiana del Mondiale di MotoGP 2022 si correrà sull'Autodromo Internazionale del Mugello, in Toscana

Tutto è pronto per l’ottavo round del Mondiale di MotoGP 2022: dopo il GP di Francia, il Motomondiale si sposta nel nostro Paese per accendere i motori del Gran Premio d’Italia, storica tappa che come tutti gli anni sarà organizzata sullo splendido sali-scendi dell’Autodromo Internazionale del Mugello.

Lunga 5,2 km, la pista toscana sarà il teatro ideale per assistere alla sfida tra Fabio Quartararo, attuale leader di classifica, e i suoi diretti inseguitori che nell’ordine sono Aleix Espargarò (su Aprilia) e il nostro Enea Bastianini (su Ducati, reduce della bellissima vittoria a Le Mans). Per non perdersi nemmeno un secondo dell’azione in pista del GP d’Italia, vi consigliamo di sintonizzarvi sul canale ufficiale Sky Sport MotoGP (208) oppure sul canale TV8 del digitale terrestre, che per questo weekend trasmetterà qualifiche e gare in diretta. Qua sotto il time-table aggiornato.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO D’ITALIA

Venerdì 27 maggio

09:55-10:40 Prove Libere 1

14:10-14:50 Prove Libere 2

Sabato 28 maggio

09:55-10:40 MotoGP FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:05-15:45 Moto3 Qualifiche

Domenica 29 maggio

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara