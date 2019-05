Trofeo Peugeot Competition 2019: raggiunti i 100 iscritti!

Il modo più bello per celebrare i 40 anni del trofeo promozionale della Casa del Leone è arrivato dai suoi stessi protagonisti: i piloti che corrono con Peugeot iscritti all’edizione del quarantennale del Peugeot Competition alla data odierna hanno raggiunta quota 100! Ed è il record per gli ultimi dieci anni! L’uomo della terza cifra, […]

L’uomo della terza cifra, l’ultimo arrivato (almeno per ora…) è un pilota toscano che partecipa alla 208 Rally Cup PRO, la serie legata alle gare internazionali della IRC Cup Pirelli, serie arrivata a 18 iscritti: ed anche in questo caso è record, non solo per l’IRC, ma nazionale per una singola serie di questa stagione basata su una sola vettura: la fantastica Peugeot 208 R2B. Auto che dal suo esordio nel 2013 sta sbancando la categoria vincendo in pratica da allora tutti i titoli nazionali e su cui sta correndo esattamente la metà degli iscritti al Peugeot Competition 2019.

Sessanta i partecipanti alla serie Rally Regional CLUB, associata ai rally di zona ed aperta a tutti i modelli Peugeot da competizione. Mentre sono stati 13 i piloti che hanno dato vita al Peugeot Competition Raceday, la serie sterrata invernale promossa da Alberto Pirelli e giunta felicemente alla decima edizione e conclusasi a marzo scorso con il successo di Fabio Battilani con una Peugeot 208 R2B.

A completare lo splendido centinaio ci sono i 9 protagonisti della serie di vertice legata al Campionato Italiano Rally, la 208 Rally Cup TOP, da cui uscirà il pilota ufficiale 2020 di Peugeot Italia: anno in cui debutterà la Nuova 208 R2B attualmente in fase di test.

I 40 anni del Peugeot Competition sono un altro straordinario record assoluto di longevità e di costanza nella passione e nell’impegno della filiale italiana verso i propri Clienti sportivi, cosa che ha contribuito a fare di Peugeot il Marchio ampiamente più diffuso nei rally italiani con circa il 30% dei partenti. Una cifra che si attesta vicino al 50% se si aggiungono gli altri marchi di PSA Groupe presenti nella specialità (Citroën, Opel, DS Automobiles).

Variegata la tipologia dei partecipanti. Per età si spazia dai 20 ai 58 anni. E sono ben 26 gli Under28 e 5 gli Over55, categoria da quest’anno introdotta a livello federale. Geograficamente la regione più rappresentata è la Sicilia con ben 27 piloti, anche se dal Nord arriva più della metà degli iscritti.