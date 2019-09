Valentino Rossi verso Misano con la sua Yamaha M1… per le strade di Tavullia!

Prima del GP di Misano, Valentino Rossi ha coronato un suo sogno d'infanzia: sfilare nella sua Tavullia in sella alla Yamaha M1 con cui corre in MotoGP

“Chi non ha più sogni, non ha più ragione di vivere” recitava il mai dimenticato Ayrton Senna, Campione della Formula 1 che ha lasciato una grandissima eredità a tutti i piloti del motorsport moderno. Questa è stata raccolta da tante leggende il cui nome è rimasto impresso negli Albi d’Oro del mondo dei motori: Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Sebastien Loeb… ma anche il nostro Valentino Rossi, che nella top class del Motomondiale ha scritto importantissime pagine di storia suggellate da ben nove allori iridati, dei quali sei in MotoGP.

E proprio il pesarese, in questi giorni, ha colto il messaggio del famoso pilota brasiliano scomparso ad Imola nel 1994, coronando il sogno che portava con sè fin da bambino: guidare una moto da Gran Premio nelle strade della sua città natale, Tavullia.

DAL RANCH VERSO MISANO

Ieri il suo sogno è potuto diventare realtà, grazie alla collaborazione di Dorna, della Yamaha, dell’organizzazione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini che scatterà domenica e del Comune di Tavullia, che ha concesso al nove volte iridato di sfilare in sella alla sua M1 su strade normalmente interdette a veicoli da competizione.

Rossi è partito dal suo Ranch, sede della VR46 Riders Academy, e ai comandi del prototipo dei Tre Diapason è arrivato nella cittadina romagnola, facendosi largo tra due ali di folla che l’hanno accolto come un vero e proprio gladiatore. Dopo aver salutato e abbracciato i suoi fans, Valentino è ripartito in direzione Misano, passando per la sede della sua azienda, la VR46.

Una volta arrivato al circuito intitolato a Marco Simoncelli, il nove volte Campione del Mondo si è fermato (scherzosamente) per fare il biglietto d’ingresso, per poi proseguire verso la pista: dopo un giro d’onore con tanto di impennata al Curvone che porta verso la curva del Carro, Rossi si è poi concesso alle interviste, salutando allo stesso tempo tutti gli appassionati giunti sul tracciato emiliano solamente per lui.

PRONTO A DARE IL MASSIMO

“E’ stato fantastico, davvero come un sogno diventato realtà. Quando eravamo più giovani, in sella ai cinquantini, abbiamo sempre sognato di attraversare Tavullia su una MotoGP, ed oggi è diventato realtà“, questo il commento a caldo di un Valentino Rossi visibilmente commosso per l’impresa portata a termine.

“Mi ha dato grandi emozioni e mi sono divertito moltissimo. Nel centro di Tavullia c’erano tantissime persone e tifosi, penso che anche a loro sia piaciuta molto questa iniziativa. Questo fine settimana ci sarà il Gran Premio di Misano, la mia gara di casa: sono cresciuto su questa pista, mi aspetto di vedere tantissimi tifosi quindi cercherò di dare il massimo per essere competitivo“.