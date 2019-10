[VIDEO] Valentino Rossi sulla Panoramica: qui sono diventato un pilota!

Prima di partire per la Thailandia, Valentino Rossi ha voluto ripercorrere la “Panoramica”, la strada dove da bambino ha iniziato a mettere il ginocchio a terra

GoPro: la Panoramica🏍 + VR46☀️ Take a ride a bordo con Valentino Rossi VR46 Official attraverso la bellissima e leggendaria strada la Panoramica! 🏍☀️ Pubblicato da GoPro su Giovedì 12 settembre 2019

Oggi lo conosciamo come uno tra i piloti più forti della MotoGP, che a quarant’anni suonati ha ancora voglia di correre e di portare al limite la sua Yamaha… ma Valentino Rossi, in realtà, è una persona come tutti noi, che ha individuato e coltivato fin da piccolo il suo talento: guidare una moto da Gran Premio e diventare Campione del Mondo.

Le sue prime scorribande, come molti altri grandi del motociclismo, sono iniziate per strada, sfidando la legge (e il destino) in sella al suo motorino con i suoi amici. La sua “pista d’allenamento”? La famosa Panoramica, una strada “che connette l’Emilia-Romagna alle Marche e dove sono diventato un pilota“, come ha annunciato il Dottore in un recente video promosso da GoPro sul suo profilo Facebook prima di partire verso il prossimo appuntamento in Thailandia della MotoGP 2019.

Tra un allenamento e l’altro il Campione nato a Pesaro si è concesso un momento nostalgico insieme al suo amico d’infanzia Alberto Tebaldi, percorrendo i chilometri di curve che da piccolo gli hanno permesso di affinare la sua dimestichezza in sella alle due ruote. Per quest’occasione ha scelto di godersi il momento ai comandi di una Yamaha XJR 1300 Mya, aggressiva naked da flat track appositamente realizzata per lui dal designer Rodolfo Frascoli, mentre “Albi” si è cimentato ai comandi della storica RD 500.