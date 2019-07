Vita dai box con la PEUGEOT 308 TCR – I test a Imola (seconda puntata)

Il Leone ruggisce anche in pista con la derivazione da competizione della 308 GTi

Vita dai box con PEUGEOT 308 TCR” è un racconto, suddiviso in sei puntate, dedicato a tutti gli appassionati di motorsport che non si accontentano di seguire semplicemente le gare e conoscere i risultati. Perché il motorsport è molto più di una semplice classifica. Per questo motivo “Vita dai box con PEUGEOT 308 TCR” si propone di dare spazio e visibilità al dietro le quinte delle gare e dei test che le precedono, dalle sensazioni e dalle emozioni provate dal pilota, ai tanti segreti della preparazione tecnica, fino alla scoperta degli innumerevoli personaggi che tra passione e professionalità animano la vita dei circuiti. Tutto questo con il supporto di immagini inedite e interviste esclusive. La protagonista è la nuova PEUGEOT 308 TCR, diretta discendente della 308 GTi, la PEUGEOT più potente della gamma acquistabile nelle concessionarie della Casa del Leone. I primi episodi ne racconteranno le varie fasi di sviluppo indispensabili per affrontare al meglio gare difficili e avversari agguerriti. Il compito di portare in pista PEUGEOT 308 TCR è affidato all’esperto pilota Massimo Arduini, 5 volte campione italiano.

Dopo aver affrontato un primo test al “Misano World Circuit”, PEUGEOT 308 TCR e Massimo Arduini scendono in pista nell’impegnativo e sempre temibile Circuito di Imola per una seconda sessione di prove in vista della successiva gara della Serie Turismo che si terrà all’”International Raceway di Adria.

Dopo aver rotto il ghiaccio e aver percorso i primi chilometri tra i cordoli, è venuto ora il momento di lavorare in modo sempre più approfondito e dettagliato per trovare il migliore set up possibile.

Un elemento imprescindibile in questo senso è la gestione degli pneumatici. Fabrizio Bardi, responsabile del team Erts Hankook, spiega quali sono i punti principali sui quali concentrarsi per ottenere l’assetto più equilibrato ed efficiente e allo stesso tempo per avere il massimo rendimento delle gomme.

“Vita dai box con PEUGEOT 308 TCR” regala poi un’autentica perla accendendo i riflettori su di un luogo sempre inaccessibile: la sala di controllo della direzione gara. A Massimiliano Ghinassi, direttore di gara dell’autodromo di Imola, è affidato il compito di descrivere e spiegare il funzionamento del centro nevralgico del circuito, fondamentale per il corretto svolgimento delle operazioni in pista e per la sicurezza dei piloti.

Forte di un look a dir poco aggressivo, PEUGEOT 308 TCR è spinta da un performante motore PureTech turbo da 1,6 litri, derivato da quello della 308 GTi stradale, e capace di erogare ben 350cv in questa configurazione da gara. Il cambio è sequenziale con paddle al volante. Il potente impianto frenante con dischi da 370mm garantisce un rendimento straordinario, mentre le ruote, come da regolamento, sono da 18” (in luogo dei 19” del modello stradale).

L’aerodinamica da DTM e un peso contenuto in soli 1.100kg sono la premessa ideale per performance di grande livello in una disciplina molto combattuta.

Realizzata direttamente da PEUGEOT SPORT, la divisione della Casa del Leone che si occupa dello sviluppo delle auto da competizione, 308 TCR conta su una produzione molto limitata: sono solo 7, infatti, i telai costruiti sino ad oggi. Proprio il telaio “007” è stato destinato al mercato italiano ed è il protagonista di “Vita dai box con PEUGEOT 308 TCR”.

