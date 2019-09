WRC Turchia 2019: Sebastien Ogier e Julien Ingrassia vincono il Rally di Turchia 2019

Le C3 WRC di Sébastien Ogier – Julien Ingrassia e Esapekka Lappi Janne Ferm, con un’eccellente prestazione per affidabilità e competitività, siglano in Turchia una strepitosa doppietta, che piazza Ogier e Ingrassia di nuovo in corsa per il titolo mondiale.

La tattica del Citroën Total World Rally Team per i 38,62 chilometri da percorrere oggi era chiara: Esapekka Lappi e Janne Ferm avevano il compito di mantenere il ritmo giusto per non farsi sorprendere, Sébastien Ogier e Julien Ingrassia dovevano confermare le note nella Marmaris (7,05 km), prima speciale del giorno e, al secondo passaggio, teatro della Power Stage econservare gli pneumatici nelle due prove successive, per poter dare il massimo nell’ultima crono e ottenere l’attribuzione dei punti bonus. Gli equipaggi Citroën hanno seguito i piani stabiliti e siglato la doppietta, mentre Sébastien Ogier e Julien Ingrassia hanno conquistato tre punti supplementari grazie a un terzo tempo. Questa doppietta, la prima per il Citroën Total World Rally Team dal Rally d’Argentina del 2015, segna la terza vittoria del team Citroën in questa stagione, dopo Monte Carlo e Messico, e il nono e decimo podio dell’anno. Ufficializza anche il suo ritorno negli avamposti con una C3 WRC esemplare per velocità e affidabilità, mostrando la sua determinazione a dare il tutto per tutto per il campionato. Lo dimostra l’eccellente operazione di Sébastien Ogier e Julien Ingrassia, che risalgono al 2° posto della classifica provvisoria, a soli diciassette punti dal leader, con ancora novanta punti da attribuire nelle ultime tre gare della stagione. Sébastien e Julien, partiti terzi venerdì, sono stati purtroppo rallentati subito da una foratura a sei chilometri dall’arrivo della prima PS. Sono poi risaliti in terza posizione nella speciale successiva, e concluso la giornata al secondo posto, a 17’’7 dai compagni di squadra, grazie anche a due terzi tempi consecutivi. La scelta degli pneumatici, particolarmente audace per le alte temperature (3 Michelin a mescola media e 2 a mescola dura) alla ripresa, il giorno successivo, ha permesso loro si siglare il primo scratch del week-end nella Yesilbelde (33 km) e distaccarsi così di un minuto dagli equipaggi avversari. Per conservare il risultato conquistato, hanno mantenuto il loro ritmo limitando i rischi e si sono aggiudicati nuovamente il miglior tempo al secondo passaggio nella Yesilbelde, portandosi in testa. Questo ha consentito loro di partire oggi ben posizionati per concretizzare il terzo successo con la loro C3 WRC; una performance che decreta il loro settimo podio del 2019.

Sébastien Ogier, Pilota del Citroën Total WRT ha detto:

«Avevamo bisogno di questa vittoria per poter tornare a lottare per il campionato, e sono molto felice di offrirla al team. Sapevamo che in un rally così difficile poteva succedere di tutto, ma siamo riusciti ad evitare le insidie con un approccio intelligente. È una bella iniezione di fiducia per tutti in vista della parte finale della stagione! Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare sodo e cominceremo già da domani.»

CLASSIFICA FINALE PROVVISORIA

Ogier / Ingrassia (Citroën C3 WRC) 3h50’12’’1 Lappi / Ferm (Citroën C3 WRC) +34’’7 Mikkelsen / Jaeger (Hyundai i20 WRC) +1’04’’5 Suninen / Lehtinen (Ford Fiesta WRC) +1’35’’1 Sordo / Del Barrio (Hyundai i20 WRC) +2’25’’9 Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) +2’59’’1 Meeke / Marshall (Toyota Yaris WRC) +3’53’’3 Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) +5’34’’8 Tidemand / Floene (Ford Fiesta WRC) +7’22’’9

CAMPIONATO DE MONDO PILOTI

Ott Tänak – 210 punti Sébastien Ogier – 193 punti Thierry Neuville – 180 punti Andreas Mikkelsen – 94 punti Kris Meeke – 86 punti Jari-Matti Latvala – 84 punti Teemu Suninen – 83 punti Esapekka Lappi – 80 punti Elfyn Evans – 78 punti Dani Sordo – 72 punti

* in attesa della pubblicazione delle classifiche ufficiali da parte della FIA

CAMPIONATO DEL MONDO COSTRUTTORI

Hyundai WRT – 314 punti Toyota Gazoo Racing – 295 punti Citroën Total WRT – 259 punti M-Sport Ford WRT – 184 punti

* in attesa della pubblicazione delle classifiche ufficiali da parte della FIA