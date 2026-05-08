Comprare un’auto nel 2026 sarà sempre più difficile? Come evitare errori e scegliere davvero bene tra elettrico, usato e noleggio

Negli ultimi anni ci hanno raccontato un futuro della mobilità fatto di auto elettriche per tutti, monopattini ovunque, car sharing al posto dell’auto privata e acquisti completamente online. La realtà, però, sta andando in una direzione molto diversa. Secondo la nuova ricerca realizzata da ANIASA e Bain & Company, gli italiani continuano a preferire l’auto privata e stanno diventando sempre più prudenti davanti ai costi crescenti delle vetture nuove.

Il vero problema oggi non è solo scegliere tra benzina, ibrido o elettrico, ma capire come evitare di spendere troppo, ritrovarsi con un’auto svalutata rapidamente o fare un acquisto non adatto alle proprie esigenze reali. In un mercato pieno di offerte, incentivi e formule finanziarie, il rischio di confondersi è molto alto.

L’auto privata resta fondamentale, ma attenzione ai costi nascosti



La ricerca conferma che oltre il 75% degli italiani continua a utilizzare l’auto privata come mezzo principale per spostarsi. Car sharing, monopattini e servizi alternativi restano infatti soluzioni limitate soprattutto alle grandi città e a utilizzi occasionali.

Questo significa che per molte famiglie l’auto continuerà a essere una necessità quotidiana. Proprio per questo motivo è importante fare acquisti sempre più ragionati. Negli ultimi dieci anni il prezzo medio delle auto nuove è cresciuto di oltre il 50%, mentre stipendi e redditi familiari non sono aumentati allo stesso ritmo. Oggi sbagliare automobile può pesare molto di più sul bilancio familiare rispetto al passato.

Uno degli errori più comuni è concentrarsi esclusivamente sulla rata mensile o sul prezzo iniziale. In realtà, il costo reale di un’auto comprende assicurazione, manutenzione, consumi, bollo, pneumatici, eventuali guasti e soprattutto svalutazione. Alcuni modelli perdono valore molto rapidamente, specialmente in una fase di mercato in cui le tecnologie stanno cambiando velocemente.

Prima di acquistare è quindi utile chiedersi: quanti chilometri percorro davvero? Uso l’auto soprattutto in città o in autostrada? Ho un garage o un posto per ricaricare? Tengo l’auto molti anni oppure la cambio spesso? Sono domande semplici ma fondamentali per evitare acquisti sbagliati.

Elettrica sì o no? Meglio evitare decisioni impulsive

Uno dei temi più discussi resta naturalmente quello delle auto elettriche. La ricerca mostra chiaramente che la loro crescita è ancora molto legata agli incentivi e alle promozioni aggressive. In pratica, molti automobilisti scelgono l’elettrico quando il prezzo finale diventa davvero conveniente, non solo per motivi ambientali.

Questo non significa che le elettriche siano una cattiva scelta. Significa però che non sono ancora adatte a tutti nello stesso modo. Chi vive in città, percorre pochi chilometri al giorno e può ricaricare facilmente a casa potrebbe trovarsi molto bene con un’elettrica. Al contrario, chi viaggia spesso, percorre lunghe distanze o vive in zone con poche colonnine rischia di affrontare più stress che vantaggi.

Un altro aspetto importante riguarda la svalutazione futura. Il mercato elettrico evolve rapidamente: autonomie, batterie e tecnologie cambiano di continuo. Questo potrebbe incidere sul valore dell’usato nei prossimi anni. Per questo motivo molte persone iniziano a preferire formule come noleggio o leasing, che permettono di cambiare auto più frequentemente senza preoccuparsi troppo della rivendita.

Attenzione poi alle offerte “troppo belle”. Alcuni modelli elettrici vengono proposti a prezzi molto bassi grazie alla combinazione di incentivi statali, bonus locali e campagne promozionali temporanee. Prima di firmare conviene sempre verificare il prezzo reale senza incentivi, i tempi di consegna, il costo delle eventuali wallbox domestiche e soprattutto le condizioni del finanziamento.

Come evitare brutte sorprese e scegliere l’auto giusta davvero

In un mercato così complesso, la fretta è spesso il peggior nemico. Molti automobilisti si fanno convincere da pubblicità aggressive, tecnologie di moda o pressioni commerciali senza valutare con attenzione i costi nel lungo periodo.

Il consiglio più utile oggi è confrontare più soluzioni senza fermarsi solo all’acquisto tradizionale. Per alcune famiglie può avere senso comprare, per altre può essere più conveniente un usato recente garantito oppure il noleggio a lungo termine, che include molte spese in una rata fissa.

Anche l’usato merita molta attenzione. Con i prezzi del nuovo sempre più alti, molte persone stanno tornando a valutare vetture di pochi anni ben mantenute. In questo caso è fondamentale controllare cronologia tagliandi, chilometraggio reale, eventuali incidenti e provenienza del veicolo. Un’auto apparentemente economica può trasformarsi rapidamente in una fonte continua di spese impreviste.

Importante anche non farsi guidare solo dalle mode del momento. SUV enormi, tecnologie sofisticate o motorizzazioni troppo spinte non sempre rappresentano la scelta migliore per l’utilizzo quotidiano. Spesso un’auto più semplice, efficiente e affidabile permette di risparmiare molto nel tempo senza rinunciare a comfort e sicurezza.

“La transizione verso la nuova mobilità è molto più complessa di quanto previsto”, ha spiegato Italo Folonari, Presidente di ANIASA, sottolineando come il noleggio possa aiutare cittadini e imprese ad accedere a veicoli più aggiornati senza sostenere tutti i rischi della proprietà.

Anche Gianluca Di Loreto di Bain & Company invita a guardare con maggiore pragmatismo al futuro dell’auto: “Occorre ripartire dalle esigenze reali delle persone, dai loro redditi e dall’accessibilità economica della mobilità”, ha sintetizzato Gianluca Di Loreto.