34° BIKER FEST INT. – ITALIAN BIKE WEEK

Con 50.000 presenze e i migliori preparatori di moto “Special” nazionali e internazionali la Biker Fest International è l’evento motociclistico outdoor più importante in Italia e uno dei più famosi e conosciuti in Europa.

La 34a edizione si terrà dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro (Udine) splendida località balneare che prende nome dal particolare colore della sua sabbia dorata finissima e si promuove tramite pernottamenti agevolati per tutti i gusti e tutte le tasche e ingresso gratuito a tutte aree della kermesse.

L’evento si svolge in 4 diverse zone della città per accentuare e diversificare le peculiarità di ogni attrazione proposta, così che l’intera comunità è coinvolta dalla manifestazione. Una soluzione molto apprezzata dal pubblico e dai commercianti che lo rende un evento dinamico in grado di coinvolgere tutti e anche per questo è diverso da qualsiasi altro.

La Biker Fest presenta anche spettacoli di freestyle motocross, Stunt Man di fama internazionale, una zona Off-Road molto frequentata, una pista ovale per cordi e gare di Dirt Track, Moto-Tours organizzati,10 concerti Rock, un Pin Up Contest e molto altro.

La grande novità di quest’anno è l’area E-Mobility Village dove verrà data la possibilità ai visitatori di testare gratuitamente veicoli elettrici ed ibridi di ogni genere, dalle automobili fino ai monopattini, passando naturalmente per motociclette, scooter ed e-bikes.

Per informazioni:

www.bikerfest.it

booking@bikerfest.it / info@bikerfest.it

Telefono +39. 0432.948777