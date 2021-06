7° Raduno HONDA CIVIC – CLUB

7° Raduno ufficiale - Domenica 18 Luglio 2021 - Pavullo (MO)

Ciao a tutti, ci vedremo nella mattinata di Domenica 18 Luglio in agriturismo Belvedere www.agriturismobelvedere.it per poi pranzare a menù fisso di 25 euro a testa per gli adulti, potremo rimanere in piscina sia prima che dopo il pranzo, ci sarebbe anche la possibilità di soggiornare il Sabato se si libereranno altre camere al prezzo di 30 a testa con le colazioni o di 45 con anche la cena dello stesso Sabato.

Per i bambini il costo è di circa la metà sia nel pranzo che nel pernottamento.

MENU’

Antipasti

Crostini funghi o pancetta, gnocco fritto con affettati, grana e mortadella

Primi

Risotto ai funghi

Tortelloni burro e salvia

Pappardelle al ragù di cinghiale

Secondi

Crescentine (Tigelle con lardo)

Misto carne ai ferri

Costine in umido

Dolci

Semifreddi misti o panna cotta ai mirtilli

Acqua, vino (una bottiglia ogni 3 persone)

Bimbi fra i 5/10 anni 12,50 euro, bambini 10/15 anni 15 euro