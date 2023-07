17° Raduno ufficiale – Domenica 17 Settembre 2023 – Alessandria

Ciao a tutti, ci troveremo nella mattinata di Domenica 17 Settembre a LU Monferrato (AL) presso l'agriturismo LA FONTANA per le 11:00

Parcheggiando nel parcheggio esterno, faremo 4 chiacchiere, qualche foto e poi si pranzerà…

Il menù sarà a prezzo fisso di 35 euro e di 18 per i bambini dai 5 ai 10 anni.

Date conferma al più presto, ci hanno chiesto la caparra per ogni adesione chiediamo un’anticipo di 15 € per ogni adulto e di 8 per ogni bambino da versare sulla Paypal di ale16horizon specificando nella causale oltre alla voce 17° raduno anche il proprio nickname … Grazie

Termine delle adesioni Domenica 10 Settembre

Ecco i dati, il diretto per entrare in PAYPAL www.paypal.com/paypalme/ale16horizon, oppure inserendo la mail ale16horizon@gmail.com

I dati per il bonifico IT93V0301503200000005795761

Alessandro Bambini

SEPA: FEBIITM1

MENU ADULTI (35 €)

Aperitivo Casa ( con salumi, pane e frittatine).

Antipasti

Spiedini di frutta e crudo.

Tomino ai 2 sapori.

Vitello tonnato

Primi

Agnolotti stufato.

Risotto rosmarino e robiola.

Sorbetto.

Secondi

Brasato al Barbera.

O Filetto di maialino con nocciole.

Dolce e bevande

2 dolci.

Caffè, grappa, limone e salvia, zuccherini.

Bevande comprese.

Vino una bottiglia ogni 3 pasti.

MENU’ BAMBINI (18 €)

Antipasti

Prosciutto cotto

Primo

Pasta in bianco o al pomodoro

Secondo

Bistecca impanata con patatine

Dolci e bevande

2 dolci e bibita