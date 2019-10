Jeep Renegade MY 2020: sempre connessa col pacchetto Uconnect Box

Il sistema Uconnect Box Jeep Renegade MY 2020 prevede una una serie di servizi utilizzabili tramite l'applicazione mobile My Uconnect, lo smartwatch, il sito web, i pulsanti nella plafoniera al tetto e la radio

Jeep ha ufficialmente dato il via agli ordini per la nuova Renegade MY 2020, il SUV che – grazie all’ultimo restyling – si presenta con importanti aggiornamenti soprattutto sotto l’aspetto della connettività e della condivisione dati. In particolare, debutta il nuovo sistema Uconnect Box che, grazie al collegamento al web tramite una sim incorporata, consente l’accesso ai nuovi servizi Uconnect Services e alla nuova App My Uconnect sui sistemi NAV da 7.0 e 8.4 pollici.

Jeep Renegade MY 2020: più connessa che mai

L’arrivo della Jeep Renegade MY 2020 segna il debutto in Europa del Uconnect Box su un modello FCA. Questo sistema prevede una una serie di servizi utilizzabili tramite l’applicazione mobile My Uconnect, lo smartwatch, il sito web, i pulsanti nella plafoniera al tetto e la radio. I servizi si dividono in tre categorie: Basic (si serie), Standard (di serie ma fruibili dopo l’attivazione) e Optional (a richiesta come suggerisce il nome). All’interno di ciascuna categoria sono previsti diversi pacchetti di servizi. Tra questi troviamo My Assistant che la chiamata SOS che in caso di collisione o emergenza attraverso l’apposito tasto sulla plafoniera; My Remote, My Car e My Navigation (che fanno parte della categoria Standard) grazie ai quali è possibile controllare a distanza via smartphone o smartwatch alcune funzionalità della propria auto, come l’apertura e la chiusura delle portiere, la gestione delle luci, la localizzazione del veicolo, i parametri della vettura.

Completano l’offerta Uconnect Services i servizi Optional acquistabili sul sito web di Connectivity: tra questi ci sono i pacchetti My Wi-Fi (un servizio di Wi-Fi Hotspot per condividere la connessione internet fino a 8 dispositivi), My Theft Assistance e My Fleet Manager.My Theft Assistance, invece, avvisa il proprietario in caso di tentato furto, spostamento della vettura o manomissione della Uconnect Box, offrendo supporto per il recupero del veicolo. Oltre a tutto ciò sono previsti anche delle novità estetiche come l’inedita colorazione Blue Shade che si aggiungerà alle tonalità Sting Gray e Bikini.