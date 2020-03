1000 Miglia 2020: si corre dal 13 al 16 maggio

Alla edizione 2020 della 1000 Miglia parteciperanno 400 auto d'epoca, 30 in meno dello scorso anno per garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara. La partenza è fissata da Brescia il 13 maggio e l'arrivo sabato 16 maggio nella stessa città

In un panorama automobilismo fatto di rinvii e cancellazioni, arriva una bella notizia: l’edizione 2020 della 1000 Miglia si farà. La partenza è fissata da Brescia il 13 maggio e l’arrivo sabato 16 maggio, sempre nella città dove la gara è nata 93 anni fa.

1000 Miglia 2020: 400 auto in viaggio per la Penisola

Alla edizione 2020 parteciperanno 400 auto d’epoca, 30 in meno dello scorso anno per garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara. La gara prenderà il via mercoledì 13 maggio da Brescia: le auto in gara costeggeranno il Lago di Garda, attraversando Desenzano (BS) e Sirmione (BS) e, passando per Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna, fino a il traguardo di tappa a Cervia – Milano Marittima (RA). Il giorno successivo, giovedì 14 maggio, da Cesenatico (FC) si scenderà verso le zone che portano ancora i segni del terremoto del 2016, toccando Urbino (PU), Fabriano (AN), Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice (RI). Da Rieti, le auto d’epoca arriveranno a Roma, dove concluderanno la seconda tappa sfilando lungo la passerella di Via Veneto Venerdì 15 maggio, nella tappa più lunga, le vetture toccheranno in successione Ronciglione (VT), Viterbo, Radicofani (SI) e Castiglione d’Orcia (SI), per sostare poi nella magnifica Piazza al Campo a Siena.

Risalendo da Lucca, lasceranno la Toscana attraverso il Passo della Cisa, per raggiungere Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, che accoglierà gli equipaggi per l’ultima notte di gara. La giornata conclusiva di sabato 16 maggio vedrà i passaggi da Salsomaggiore Terme (PR), Castell’Arquato (PC), Cernusco sul Naviglio (MI), recentemente nominata Città Europea dello Sport 2020, Milano e Bergamo, prima di raggiungere la pedana di arrivo di Viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.

“L’edizione 2020 della 1000 Miglia sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso di abbassare il numero delle auto in corsa per garantire maggiore sicurezza, esclusività e aumento della qualità dei servizi offerti ai partecipanti“, ha detto Franco Gussalli Beretta, presidente di 1000 Miglia Srl.