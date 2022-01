Abarth F595 Speciale: acquistandola online si risparmiano 1.350 Euro!

L'allestimento "Speciale" della F595 sarà proposto solo sull'e-commerce di Stellantis in 165 esemplari: per prenotarla è sufficiente una caparra di 500 Euro

Quest’estate il marchio dello Scorpione ci aveva deliziati di un’edizione a tiratura limitata del suo “cinquino tutto pepe”, equipaggiato con il gruppo termico installato anche sulle monoposto Tatuus che corrono nel Campionato italiano e tedesco di Formula 4: stiamo parlando della bellissima Abarth F595, che oggi viene resa disponibile all’acquisto sul solo e-commerce di Stellantis in versione “Speciale” a 165 esemplari.

Come avrete capito, si tratta di un ulteriore allestimento esclusivo della 595 che aggiunge alla dotazione già presente una serie di dettagli sportivi ancora più ricercati: tra questi la vernice metallizzata Grigio Record con finiture gialle per le calotte degli specchietti retrovisori, la parte inferiore del paraurti e le pinze dell’impianto frenante, i cerchi in lega modello Formula in nero opaco da 17” e un abitacolo in Total Black che include l’infotainment UConnect da 7”, il climatizzatore automatico e il Pack Urban (con sensori di parcheggio, sensori pioggia e sensore crepuscolare).

Confermato il resto dell’equipaggiamento già visto sulla Abarth F595 “normale”, vale a dire lo scarico Record Monza sovrapposto, la turbina Garrett, i dischi freno forati, le sospensioni specifiche Koni FSD e il motore 1.4 turbo-benzina T-Jet da 165 cavalli e 230 Nm di coppia massima, capace di farle toccare i 218 km/h di velocità massima e di farle concludere la ripresa in quinta marcia da 80 a 120 km/h in soli 7,8 secondi.

Per aggiudicarsela, tuttavia, bisognerà essere molto veloci e collegarsi alla svelta sul sito ufficiale Abarth: la nuova F595 Speciale, infatti, sarà disponibile solo online con prezzo in partenza da 26.300 Euro, al quale però verrà applicato uno sconto di 1.350 Euro che ridurrà la spesa a 24.950 Euro (il tutto rapportato in base all’allestimento prescelto). La prenotazione avverrà attraverso il versamento di una caparra di 500 Euro, mentre la finalizzazione dell’acquisto si terrà direttamente in concessionario.