Soprannominata "Pandamonium", la mitica citycar italiana è diventata una vera auto da corsa capace di erogare la bellezza di 300 cavalli

La Fiat Panda 4×4 è sicuramente una delle icone automobilistiche più famose nella storia delle quattro ruote italiane: piccola, agile e con una trazione integrale che permette di raggiungere anche i posti innevati più impensabili, oggi è protagonista di diversi “restomod” che vogliono donarle una nuova vita attraverso le ultime tecnologie disponibili, tra i quali quello di Garage Italia… e quello dei ragazzi di M-Sport, preparatore britannico molto famoso nelle competizioni di rally internazionali.

Come avrete già capito, il mitico Pandino arrivato praticamente originale nelle mani di questi specialisti (che l’anno prossimo, tra l’altro, schiereranno nel WRC le Puma ibride in sostituzione delle Focus) è rimasto in queste condizioni per pochissimo tempo, visto che è diventato il protagonista indiscusso di una trasformazione completa che prende spunto dalla meccanica di un’altra vettura molto prestigiosa, quella Fiesta R5 MK1 che attualmente è anche la più vincente all’interno di questo reparto corse.

Il telaio dell’inedita Fiat Panda 4×4 M-Sport, infatti, è proprio quello di una delle 294 Fiesta da Rally e contiene al suo interno un motore 1.6 Litri EcoBoost, capace di erogare la bellezza di 300 cavalli e 450 Nm di coppia massima attraverso un cambio sequenziale Sadev a cinque rapporti e differenziali progettati ad-hoc posizionati sia all’avantreno che al retrotreno.

Oltre ad incrementare vertiginosamente le prestazioni, queste ingenti modifiche hanno richiesto anche un allargamento di tutta la carrozzeria pari a 360 mm, attraverso un kit “widebody” rinforzato in diversi punti strategici al fine di utilizzare, per esempio, le nuove gomme specifiche Pirelli P-Zero e di migliorare in maniera drastica l’aerodinamica di tutto il pacchetto. L’aspetto della vettura richiama ovviamente quello originale, ma si distingue per la presenza dello splitter anteriore, delle minigonne, di numerose prese d’aria e per un imponente diffusore posteriore con tanto di terminale di scarico maggiorato.

Anche l’abitacolo ha seguito le linee guida di questa trasformazione radicale: qui spicca su tutto il resto la bellissima struttura a roll-bar posteriore omologata FIA, impreziosita da sedili da corsa con aggancio delle cinture a sei punti, volante “a calice” e tanti pulsanti che richiamano il mondo delle competizioni professionistiche.

Con questa operazione, la Fiat Panda 4×4 di M-Sport è stata soprannominata “Pandamonium” proprio per la sua natura assolutamente esclusiva (è infatti un esemplare unico commissionato da un cliente appassionato), che apre le danze nel reparto corse britannico a una divisione di veicoli speciali chiamata M-Sport Special Vehicles (MS-SV). Grazie a ciò, chiunque voglia personalizzare la propria auto trasformandola in un progetto fuori dal comune potrà farlo, portandola presso la sede principale di Dovenby Hall dove è presente anche un circuito di prova dove testare il successivo risultato finale.

“Siamo preparati e pronti ad accettare nuovi clienti con commissioni uniche – ha commentato Malcom Wilson, proprietario della M-Sport – M-Sport Special Vehicles è il nostro nuovo servizio di costruzione di auto su misura che è possibile solo grazie all’apertura e all’introduzione della nostra nuova pista di prova e dell’impianto di produzione che si trovano all’interno della Dovenby Hall Estate“. Che ne dite: sarete voi i prossimi a rendere speciale la vostra utilitaria?