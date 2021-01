Tecnologia moderna contro semplicità e solidità costruttiva: la mitica Panda 4x4 ha prima sfidato la Stradale ibrida di Maranello e poi la prima berlina elettrica prodotta a Zuffenhausen. Il risultato? Tutt'altro che scontato...

Non è raro vedere qualche video su YouTube o sui social in cui i SUV moderni rimangono vittima delle difficoltà della neve: nonostante il progresso tecnologico degli ultimi anni, la sola presenza della trazione integrale o dei giusti pneumatici invernali non è sufficiente a ripristinare l’aderenza con il terreno per proseguire in scioltezza il proprio viaggio. Serve anche una vettura progettata appositamente per affrontare questo tipo di situazioni: chi meglio, quindi, della mitica Fiat Panda 4×4?

Giunta sul mercato negli anni ’80, questa splendida citycar italiana ha fatto innamorare milioni di automobilisti per le sue capacità sopraffine di gestione delle situazioni difficili, sia quando il meteo diventa avverso sia quando il terreno diventa molto scivoloso e con poco grip. Sulla neve, poi, la Panda 4×4 è sempre stata “la regina”, motivo per cui di recente è stata messa alla prova con due capolavori dell’ingegneria moderna su quattro ruote: la prima sfida a cui è andata incontro è quella nei confronti della bellissima, quanto potente, Ferrari SF90 Stradale.

Il video, pubblicato dall’utente Instagram “maxige78”, è stato realizzato su una strada in leggera salita, dove la piccola Panda si è subito messa al comando grazie all’aderenza offerta dal suo pur semplice sistema di trazione integrale: i 1000 cavalli erogati dal V8 della Rossa combinato con tre motori elettrici da 162 kW hanno però avuto la meglio nel finale, proprio come accaduto nella sfida successiva con la spettacolare Taycan prodotta dalla Porsche. Anche in questo caso la citycar tricolore si è difesa benissimo in partenza, per poi venir stracciata al photofinish dalla potenza della prima berlina elettrica prodotta in quel di Zuffenhausen, scaricata a terra solo dopo ad aver trovato la “quadra” in mezzo alla poltiglia della neve mischiata con l’acqua.