Alfa Romeo Giulia e Stelvio: cinque allestimenti per la gamma 2022

La Casa del Biscione ha presentato in Francia l'aggiornamento 2022 di Giulia e Stelvio dalla dotazione di serie ancora più ricca: ecco tutte le novità

“Semplificazione e standardizzazione“: questa è la strategia europea del marchio Alfa Romeo per i modelli Giulia e Stelvio, presentati recentemente in Francia nel nuovo Model Year 2022 che, sostanzialmente, avrà una dotazione unificata per tutti i mercati del Vecchio Continente. Le novità? Una gamma motori che privilegia gli allestimenti Q4 e cinque equipaggiamenti di personalizzazione che possono essere ulteriormente rifiniti da tre Pack opzionali specifici.

Entrando un po’ più nei dettagli, le differenze riguardano innanzitutto le motorizzazioni che nel caso della Giulia a benzina da 280 cavalli e della Stelvio a gasolio da 190 cavalli non saranno più a trazione posteriore bensì integrale Q4 sulle quattro ruote. Confermati, invece, tutti gli altri propulsori: la berlina e il SUV di lusso della Casa di Arese possono essere spinti dalle unità benzina 2.0 Litri da 200/280 CV e dal top di gamma 2.9 V6 da 510 CV, oppure in alternativa da quelle diesel 2.2 Litri da 160, 190 e 210 cavalli con trazione integrale Q4.

A livello di allestimenti, la gamma 2022 delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio è ora divisa in cinque step di personalizzazione: Super, Sprint, Ti, Veloce e Quadrifoglio, con la versione base già arricchita nella dotazione di serie grazie alla presenza della dock-station per la ricarica wireless dello smartphone, del cielo dell’abitacolo in colorazione scura con Ambient Lighting, del cruise control adattivo, di volante e cambio sportivi assieme alla pedaliera in alluminio e, solo sulla Giulia, del paraurti anteriore presente nell’equipaggiamento Veloce e dell’impianto di scarico con doppio terminale.

In aggiunta sono poi disponibili tre pacchetti opzionali: il Veloce Ambience Pack per l’allestimento Sprint, che include la tappezzeria in pelle Sport e i sedili a regolazione elettrica con riscaldamento (anche per il volante), l’Autonomous Driving Pack, che omologa gli ADAS al secondo livello della guida autonoma mettendo a disposizione il mantenimento della corsia, l’assistenza nel traffico e in autostrada, il riconoscimento della segnaletica stradale, il monitoraggio degli angoli ciechi e quello della stanchezza del guidatore, e il Pack Premium per la versione Veloce con cruscotto in pelle e sistema audio di alta qualità Harman Kardon.