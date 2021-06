Alfa Romeo Giulia e Stelvio: le Web Edition si acquistano online

Dall'11 giugno il sito ufficiale dell'Alfa Romeo permetterà di comprare due versioni esclusive della Giulia e della Stelvio MY2021, denominate per l'occasione "Web Edition"

Il marchio Alfa Romeo continua a valorizzare i suoi due modelli di punta, la Giulia e la Stelvio: una “coppia” sempre più apprezzata dagli appassionati della Casa di Arese, che dall’11 giugno possono acquistare anche direttamente sull’e-commerce ufficiale del brand italiano attraverso una prenotazione con caparra di 500 Euro, alla quale seguirà la finalizzazione della compravendita in concessionaria.

Questa edizione speciale prenderà il nome di “Web Edition” e, partendo dalla Giulia, userà come piattaforma l’allestimento Executive al quale si aggiungono in esclusiva i vetri posteriori oscurati, i sedili posteriori ribaltabili, le pinze dei freni rosse, i paddle shift per il volante e la dock-station per la ricarica induttiva dello smartphone. Il motore disponibile, invece, sarà il 2.2 Litri turbodiesel da 190 cavalli in abbinamento al cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale.

Passando alla Stelvio, invece, il SUV del Biscione in versione “Web Edition” utilizzerà la base di partenza dell’allestimento Veloce, opportunamente rifinita con i cristalli posteriori scuri, il portellone ad apertura elettrica, la ricarica wireless per lo smartphone e alcuni dettagli sportivi inclusi nel Performance Pack, tra i quali le pinze freno gialle, le palette del cambio al volante, il bloccaggio del differenziale posteriore e le sospensioni attive Alfa Active Suspension. Due le motorizzazioni, rispettivamente il 2.0 turbo-benzina da 280 CV e il 2.2 Litri turbo-diesel da 210 CV, entrambi associati alla trasmissione automatica a otto marce e alla trazione integrale Q4.

I prezzi delle due punte di diamante Made in Arese? Il marchio Alfa Romeo, per il momento, non ha confermato alcun listino ufficiale: acquistando la Giulia o la Stelvio “Web Edition”, tuttavia, si godrà di una garanzia estesa fino a 5 anni e di due tagliandi inclusi nel costo d’acquisto – che appena conosceremo potrete scoprire sulle nostre pagine.