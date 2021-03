Alfa Romeo Giulia e Stelvio: la Rosso Edizione da 349 Euro al mese

Nel mese di marzo la Casa del Biscione introduce la formula Noleggio Chiaro per le Giulia e Stelvio in versione Rosso Edizione, con un canone di 349 Euro al mese

Se amate alla follia le opere d’arte firmate Alfa Romeo e volete mettervi in garage una nuova Giulia o Stelvio MY 2021, sappiate che in questo mese di marzo la Casa di Arese ha preparato per voi un’offerta che difficilmente vi farà rimanere delusi. Fino al 31 marzo entrambe le vetture in versione Rosso Edizione potranno essere associate alla formula Noleggio Chiaro, che prevede il pagamento di un anticipo iniziale e poi un canone per 36 mesi di leasing comprensivo di assicurazione RCA, Furto e Incendio e tanti altri vantaggi specifici.

Entrando nello specifico, l’Alfa Romeo Giulia Rosso Edizione potrà essere noleggiata pagando un anticipo di 11.900 Euro al quale vanno aggiunte 36 rate da 349 Euro al mese, che includono anche gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), l’assistenza stradale, il servizio di Infomabilità I-Care e l’utilizzo gratuito del servizio Leasys UMOVE. Al termine del periodo il cliente potrà riscattare la vettura al prezzo di 22.300 Euro, a fronte di un listino di 45mila Euro che propone un motore 2.2 Litri turbo-diesel da 160 cavalli e una dotazione già parecchio completa, comprensiva di fari bi-xeno adattivi, cerchi Sport da 19”, doppio terminale di scarico, volante in pelle multi-funzione e infotainment Alfa Connect con schermo da 8,8 pollici.

Lo stesso discorso si può applicare anche alla Stelvio Rosso Edizione, proposta con la formula Noleggio Chiaro alle stesse condizioni della “sorellina” Giulia ma con un prezzo finale in caso di volontà di acquisto della vettura pari a 30.200 Euro. Il listino del SUV di Arese, tuttavia, parte più alto e attacca da 51.500 Euro, confermando allo stesso tempo il motore e la dotazione di serie già vista in precedenza.