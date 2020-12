Alfa Romeo: allestimento Veloce Ti per Giulia e Stelvio MY2021

Nuovi cerchi in lega da 21'', body kit in tinta con la carrozzeria e dettagli in fibra di carbonio e motori più efficienti omologati Euro 6d-Final: ecco tutte le novità di Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2021

A poco più di un anno di distanza dalla presentazione ufficiale del Model Year 2020, le bellissime Alfa Romeo Giulia e Stelvio si rinnovano con un MY2021 che introduce non solo motori più efficienti e omologati secondo le più recenti normative anti-inquinamento Euro 6d-Final, ma anche con un inedito allestimento “Veloce Ti” che si pone al top della gamma mettendo insieme tutta l’esclusività dei precedenti equipaggiamenti Veloce e Turismo Internazionale. I prezzi? Partono da 64.700 Euro per la Giulia e da 71.200 Euro per la Stelvio, entrambe con motore 2.2 turbo-diesel da 210 cavalli e trazione integrale Q4.

ALFA ROMEO GIULIA E STELVIO 2021: LE NOVITA’ DELLA VELOCE Ti

Il nuovo allestimento Veloce Ti delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY2021 vuole combinare la sportività dell’equipaggiamento Veloce con uno stile ancora più accattivante, proponendo una dotazione di serie esclusiva che condivide con le versioni Quadrifoglio alcuni elementi stilistici sia sulla carrozzeria che negli interni.

Le sue caratteristiche distintive? In comune per entrambi i modelli del Biscione sarà messo a disposizione un inedito paraurti posteriore con skid-plate specifico, un rivisto body-kit in tinta con gli esterni e delle palette del cambio automatico realizzate in alluminio e solidali al piantone di sterzo. La Giulia, inoltre, riceverà minigonne e spoiler posteriore in fibra di carbonio, mentre la Stelvio proporrà dei nuovi cerchi in lega bruniti da 21 pollici a cinque fori. Passando agli interni, l’allestimento Veloce Ti introdurrà i sedili sportivi in pelle e Alcantara con finiture in carbonio, che impreziosiranno i vetri oscurati privacy e i loghi identificativi “Q4” e “Veloce Ti”.

ALFA ROMEO GIULIA E STELVIO 2021: PACCHETO ADAS COMPLETO

Le novità 2021 della gamma Alfa Romeo Giulia e Stelvio, tuttavia, non finiscono qui ma proseguono con un affinamento del già completo pacchetto di aiuti elettronici alla guida ADAS di Livello 2. Il nuovo Model Year introdurrà nell’ordine:

Lane Keeping Assist , l’avvisatore di uscita dalla corsia di marcia che riporta successivamente la vettura all’interno di essa

, l’avvisatore di uscita dalla corsia di marcia che riporta successivamente la vettura all’interno di essa Active Blind Spot Assist , per il monitoraggio degli angoli ciechi

, per il monitoraggio degli angoli ciechi Active Cruise Control , che regola automaticamente la velocità delle vettura mantenendo la giusta distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedono

, che regola automaticamente la velocità delle vettura mantenendo la giusta distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedono Traffic Sign Recognition e Intelligent Speed Control , per il rilevamento della segnaletica stradale e il conseguente adattamento della velocità di crociera

e , per il rilevamento della segnaletica stradale e il conseguente adattamento della velocità di crociera Traffic Jam Assist e Highway Assist , che monitorano la situazione laterale della vettura mantenendo la vettura al centro della corsia rispettivamente in condizioni di traffico e in autostrada

e , che monitorano la situazione laterale della vettura mantenendo la vettura al centro della corsia rispettivamente in condizioni di traffico e in autostrada Driver Attention Assist, che controlla il livello di attenzione del conducente invitandolo a prendersi una pausa se necessario.

ALFA ROMEO GIULIA E STELVIO 2021: SEMPRE PIU’ INTERCONNESSE

Ma non è tutto: proprio in coincidenza del lancio delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY2021 la Casa del Biscione introdurrà anche il pacchetto completo degli Alfa Connect Services, per una connettività di bordo avanzata e utile verso la massima sicurezza e il massimo comfort durante i viaggi. I servizi disponibili saranno: