Alfa Romeo Stelvio MY2020 prova su strada, prezzi e motori

Più qualità negli interni, un nuovo sistema infotainment e i sistemi ADAS di aiuto elettronico alla guida di livello 2: queste le novità della rinnovata Alfa Romeo Stelvio MY2020

Fin dalla sua presentazione nel 2016, la Stelvio, SUV di punta dell’Alfa Romeo, ha catturato l’attenzione di tutti gli appassionati della Casa del Biscione che desideravano un possente Sport Utility Vehicle in grado di esaltare i valori storici del marchio italiano. Tra questi l’assoluta qualità dei suoi dettagli e l’attenzione posta alla componente tecnologica a bordo, due concetti fondamentali che sono stati ulteriormente migliorati con il modello 2020.

La nuova Alfa Romeo Stelvio MY2020, infatti, porterà in scena nei primi mesi del prossimo anno una piattaforma ben consolidata che è stata rifinita con degli interni ancora più raffinati, un nuovo sistema di infotainment provvisto di doppio schermo TFT e una serie di aiuti elettronici alla guida che ormai stanno diventando fondamentali nell’utilizzo di tutti i giorni.

NUOVA STELVIO: UNA QUESTIONE DI STILE

“L’apparenza inganna” recita un famoso detto, che ben si addice alla nuova Alfa Romeo Stelvio MY2020: a primo impatto il nuovo modello sembra identico alla precedente versione, ma è solo salendo a bordo che si scopre la verità.

Rispetto al passato gli interni sono ora molto più rifiniti e lussuosi, pur mantenendo una semplicità come da tradizione Alfa Romeo: il volante e la leva del cambio presentano un inedito rivestimento in pelle che prosegue su tutta la plancia e sulla nuova consolle centrale, meglio organizzata e provvista di vani portaoggetti più ampi dotati di funzionalità “wireless charger” per lo smartphone.

Grande attenzione è stata posta al “rotary knob”, che permette una gestione davvero efficace del nuovo sistema infotainment, così come al selettore Alfa DNA, per l’impostazione della mappatura motore e della durezza delle sospensioni. Ogni dispositivo trova il suo spazio per una sensazione di pulizia assoluta, impreziosita dalla firma tricolore sotto il selettore del cambio che dona quel tocco di stile in più richiamando l’italianità del marchio.

ALFA ROMEO STELVIO MY2020: A DISPOSIZIONE DEL PILOTA

Oltre alla cura per i dettagli, i tecnici dell’Alfa Romeo hanno apportato delle sostanziose modifiche anche al sistema infotainment, che sulla nuova Stelvio MY2020 diventa ancora più evoluto e semplice da usare. Una volta al volante si nota subito la presenza del nuovo schermo TFT da 7” posizionato nel cuore del quadro strumenti, con layout ridisegnato in maniera più razionale per ospitare un maggior numero di informazioni e parametri.

Questo comunica con un secondo display, quello inserito centralmente nella plancia che ora offre dimensioni più generose (8,8”) e un’esperienza di utilizzo alla portata di qualsiasi pilota. Utilizzabile tramite le funzionalità touchscreen o attraverso il rotary knob, questo schermo è stato ottimizzato nella grafica, con una disposizione a “widget” drag & drop con i quali si può personalizzare la schermata principale secondo i propri gusti. In questo modo si potrà avere facilmente accesso a tutto quello che mette a disposizione: dall’Alfa DNA alla radio, dal navigatore ai sistemi di aiuto alla guida ADAS di livello 2.

ALFA ROMEO STELVIO MY2020: VERSO LA GUIDA AUTONOMA

Proprio quest’ultimi rappresentano uno dei punti di forza della nuova Alfa Romeo Stelvio MY2020: la rinnovata versione del SUV del Biscione, infatti, riceve una serie di funzionalità ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) di livello 2, che avvicinano la vettura a una guida autonoma in cui il pilota, in determinate circostanze, potrà lasciare ai sistemi di bordo il controllo di acceleratore, freno e sterzo.

La tecnologia più importante a disposizione del guidatore, che in ogni caso dovrà mantenere vigile il controllo del mezzo in ogni condizione di marcia, è l’Active Cruise Control, che regola automaticamente la velocità per mantenere la giusta distanza di sicurezza dai veicoli che ci precedono. In aggiunta è possibile attivare anche il Traffic Jam Assist e l’Highway Assist, che supervisionano la guida laterale mantenendo la vettura in corsia rispettivamente in città e su strade urbane (fino a 60 km/h) e in autostrada (fino a 145 km/h).

Non manca l’Active Blind Spot Assist per il monitoraggio degli angoli ciechi, così come il Traffic Sign Recognition con funzione Intelligent Speed Control, che utilizza la telecamera di bordo per riconoscere i segnali stradali e adeguare la velocità della vettura alle condizioni del momento. Il Driver Attention Assist completa il pacchetto, tenendo sotto controllo la sonnolenza del conducente avvisandolo in caso di pericolo.

ALFA STELVIO: TECNOLOGIA AMICA

Assieme ai sistemi ADAS di aiuto alla guida, la nuova Alfa Romeo Stelvio MY2020 è dotata degli Alfa Connected Services, una serie di strumenti che permettono di migliorare la connettività tra il pilota, la vettura e il mondo esterno. Quelli disponibili al lancio saranno tre: il My Assistant,che permette di inviare la chiamata SOS di emergenza in caso di incidente, il My Remote, che consente la gestione dell’auto (come l’apertura e la chiusura delle portiere e il lampeggio delle luci) attraverso smartphone o smartwatch, e il My Theft Assistance, che avvisa in caso di furto del mezzo.

In seguito la Casa del Biscione introdurrà il My Car, che agevola il monitoraggio dello stato di salute e i parametri della vettura, assieme ad altri tre servizi che, al contrario di quelli presentati, saranno a pagamento. Il primo si chiama My Navigation, comprendente le applicazioni per la ricerca della destinazione e dei punti di interesse, e sarà affiancato dal My Wi-Fi, per la condivisione della propria connessione ad Internet tra altri otto dispositivi a bordo, e dal My Fleet Manager, pensato per la gestione delle flotte in ambito business.

NUOVA ALFA STELVIO: IMPRESSIONI DI GUIDA

Definite le novità introdotte per il modello 2020, come si comporta la nuova Alfa Romeo Stelvio su strada? Appena saliti a bordo la sensazione è quella di avere tra le mani un veicolo possente, ben piazzato e capace praticamente di tutto: rispetto alla “sorella” Giulia, l’impostazione di guida è alta, il che però non pregiudica la salita e la discesa a bordo né la vivibilità nell’abitacolo.

La seduta è comoda e avvolgente, perfettamente regolabile a seconda dei propri gusti attraverso i settaggi posti sul lato sinistro del sedile. Il comfort, inoltre, è accentuato dal fatto che il volante, lo schermo TFT da 8,8” e tutti i comandi della consolle centrale sono a portata di mano, il che non costringe il guidatore a movimenti bruschi per attivare o modificare un comando sulla plancia.

Il vero punto di forza, tuttavia, è la silenziosità che si percepisce nell’abitacolo: ogni suono è perfettamente bilanciato in funzione del guidatore, che ora non è più infastidito dal rumore delle sospensioni, più efficaci per un’insonorizzazione migliore delle asperità dell’asfalto, e dello sterzo, che ora non crea più quei fastidiosi problemi acustici nelle manovre da fermo, per esempio in fase di parcheggio.

Per quanto riguarda la dinamica di guida, la nuova Alfa Romeo Stelvio MY2020 eccelle in stabilità sia alle basse che alle alte velocità: niente sembra metterla in crisi, grazie anche alla possibilità di modificare la taratura degli ammortizzatori e l’erogazione del motore attraverso l’Alfa DNA. Ottima, infine, anche l’agilità: per quanto si tratti di un SUV, la nuova Stelvio se la cava a pieni voti anche in caso di traffico intenso, dove arrivano in aiuto i sistemi ADAS al fine di evitare qualsiasi pasticcio.

STELVIO MY2020: GAMMA, COLORI E MOTORIZZAZIONI

Alla pari della nuova versione della Giulia, la rinnovata Alfa Romeo Stelvio MY2020 sarà lanciata nei primi mesi del prossimo anno in quattro distinte versioni: quella di accesso è la Super, che propone di serie i cerchi in lega Lusso da 18”, i fari allo Xenon adattivi, i sedili in tessuto e l’integrazione dei sistemi Apple Car Play e Android Auto.

A questa si affiancheranno due varianti sportive, la Sprint con finiture in Dark Miron, inserti in alluminio e sedili in tecno-pelle, e la Veloce, caratterizzata da sedili sportivi in pelle, cerchi in lega Performance da 20” e tutti i sistemi ADAS di aiuto alla guida. La più lussuosa, invece, si chiamerà Ti (Turismo internazionale) e porterà in scena i cerchi in lega da 18”, inserti in legno e pelle pregiata per sedili e plancia e la nuova colorazione a contrasto in Dark Miron presente sulle minigonne.

Nello specifico, la nuova Alfa Romeo Stelvio MY 2020 potrà essere acquistata con delle tonalità che sono state inserite in quattro categorie ben distinte: Competizione, con le vernici Bianco Trofeo e Rosso Competizione con richiami alla tradizione racing del marchio, Metal, che include l’esclusivo Verde Visconti assieme a Grigio Vesuvio, Grigio Stromboli, Grigio Silverstone, Grigio Vulcano, Blu Misano, Blu Montecarlo oltre ai i nuovi Blu Anodizzato e Bianco Lunare, Solid, dalle tinte in Bianco, Rosso Alfa e Nero, e Old Timer, rappresentata dall’Ocra GT Junior e dal raffinato Rosso 6C Villa d’Este.

Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, la nuova Stelvio verrà proposta con una versione base dotata di propulsore 2.2 turbodiesel da 160 cavalli e trazione posteriore, affiancata da due più prestanti capaci rispettivamente di 190 cavalli e 210 cavalli e trazione integrale Q4. I benzina, invece, partiranno dall’unità da 200 cavalli, per arrivare al top di gamma da 280 cavalli.