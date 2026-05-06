Carraro Concessionaria: eccellenza e affidabilità nel mondo dell’Usato

Carraro Concessionaria rappresenta un punto di riferimento storico nel Nord-Est Italia per il settore automotive, con una presenza capillare tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia (sono 12 le sedi, nelle province di Belluno, Pordenone, Treviso,Trieste, Udine e Venezia). Se stai cercando un’auto usata, il Gruppo offre un ecosistema di servizi progettato per garantire la stessa tranquillità di un acquisto sul nuovo. Carraro accompagna il cliente in ogni fase, dalla scelta dell’auto all’assistenza post-vendita: con personale specializzato e in continuo aggiornamento, la scelta dell’usato ricadrà sulla soluzione ottimale per il cliente.
Il Gruppo gestisce un parco auto usate estremamente vasto, con oltre 250 vetture in pronta consegna. La selezione spazia dalle citycar ai SUV, con un focus particolare sui marchi di cui sono partner ufficiali (come Mercedes-Benz, Smart e Subaru). Selezionato come Top Dealers Italia da una qualificata e anonima giuria di esperti del settore automotive, Carraro Concessionaria è presente anche nella prossima Guida Top Dealers Italia 2027.
Attualmente sono in vigore alcune iniziative interessanti per chi acquista nel mese di maggio:
L’acquisto presso Carraro si distingue per una serie di servizi a valore aggiunto che mettono al centro la sicurezza e la comodità del cliente:
Per offrire la massima flessibilità, Carraro propone piani d’acquisto e coperture personalizzabili:
Per chi punta al segmento alto di gamma, il programma Mercedes-Benz Certified eleva gli standard attraverso 12 promesse chiare, tra cui:
Carraro segue il cliente per l’intero ciclo di vita dell’auto attraverso officine specializzate (Treviso, Venezia, Belluno, ecc.) che offrono:
La rete Carraro è organizzata in diversi centri specializzati, tra cui spicca il Centro Usato di Nervesa della Battaglia (TV), un hub interamente dedicato alle occasioni e ai veicoli Certified. La sede principale si trova invece a Susegana (TV) in via Conegliano 51.