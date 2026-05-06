Carraro Concessionaria: eccellenza e affidabilità nel mondo dell’Usato

Carraro Concessionaria rappresenta un punto di riferimento storico nel Nord-Est Italia per il settore automotive, con una presenza capillare tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia (sono 12 le sedi, nelle province di Belluno, Pordenone, Treviso,Trieste, Udine e Venezia). Se stai cercando un’auto usata, il Gruppo offre un ecosistema di servizi progettato per garantire la stessa tranquillità di un acquisto sul nuovo. Carraro accompagna il cliente in ogni fase, dalla scelta dell’auto all’assistenza post-vendita: con personale specializzato e in continuo aggiornamento, la scelta dell’usato ricadrà sulla soluzione ottimale per il cliente.

Il Gruppo gestisce un parco auto usate estremamente vasto, con oltre 250 vetture in pronta consegna. La selezione spazia dalle citycar ai SUV, con un focus particolare sui marchi di cui sono partner ufficiali (come Mercedes-Benz, Smart e Subaru). Selezionato come Top Dealers Italia da una qualificata e anonima giuria di esperti del settore automotive, Carraro Concessionaria è presente anche nella prossima Guida Top Dealers Italia 2027.

Promozioni Attive nel 2026

Attualmente sono in vigore alcune iniziative interessanti per chi acquista nel mese di maggio:

Vantaggio Cliente Mercedes: Sulla gamma Mercedes in pronta consegna (incluso l’usato certificato), è possibile accedere a vantaggi che arrivano fino a 20.000€ su modelli selezionati.

Focus Ibrido: Promozioni dedicate specificamente alle auto ibride usate, con soluzioni di finanziamento agevolato per incentivare il passaggio alla mobilità sostenibile.

Servizi Esclusivi e Standard di Qualità

L’acquisto presso Carraro si distingue per una serie di servizi a valore aggiunto che mettono al centro la sicurezza e la comodità del cliente:

Controlli Rigorosi: Ogni veicolo è sottoposto a 150 controlli tecnici ed è consegnato solo dopo un’ igienizzazione completa .

Ogni veicolo è sottoposto a ed è consegnato solo dopo un’ . Trasparenza Totale: Certificazione del chilometraggio e possibilità di effettuare una video call con il venditore per visionare l’auto a distanza.

Certificazione del chilometraggio e possibilità di effettuare una per visionare l’auto a distanza. Gestione Usato: Ritiro del tuo veicolo in permuta o acquisto diretto dell’usato anche senza obbligo di riacquisto.

Ritiro del tuo veicolo in permuta o acquisto diretto dell’usato anche senza obbligo di riacquisto. Logistica: Servizio di consegna a domicilio per ricevere l’auto direttamente a casa.

Soluzioni Finanziarie e Garanzie

Per offrire la massima flessibilità, Carraro propone piani d’acquisto e coperture personalizzabili:

Finanziamenti: Piani flessibili con durate che variano da 12 a 96 mesi , integrabili con pacchetti assicurativi su misura.

Piani flessibili con durate che variano , integrabili con su misura. Garanzia: Copertura commerciale da 12 a 36 mesi per l’usato standard.

Copertura commerciale per l’usato standard. Carraro Rent: Soluzioni di noleggio a breve e lungo termine per auto e VAN, ideali per chi cerca una mobilità senza pensieri.

Mercedes-Benz Certified: Il Premium Garantito

Per chi punta al segmento alto di gamma, il programma Mercedes-Benz Certified eleva gli standard attraverso 12 promesse chiare, tra cui:

Garanzia fino a 48 mesi: Estensione massima della protezione.

Estensione massima della protezione. Assistenza Mobilo: Soccorso stradale attivo in tutta Europa.

Soccorso stradale attivo in tutta Europa. Tagliando pre-consegna: Check-up completo effettuato da tecnici specializzati.

Assistenza Clienti e Post-Vendita

Carraro segue il cliente per l’intero ciclo di vita dell’auto attraverso officine specializzate (Treviso, Venezia, Belluno, ecc.) che offrono:

Orari estesi: Apertura dalle 07:30 per agevolare l’utenza lavorativa.

Apertura dalle 07:30 per agevolare l’utenza lavorativa. Manutenzione Programmata: Pacchetti per bloccare il prezzo dei tagliandi futuri e utilizzo esclusivo di ricambi originali .

Pacchetti per bloccare il prezzo dei tagliandi futuri e utilizzo esclusivo di . Mobilità Garantita: Disponibilità di una vettura sostitutiva durante gli interventi di manutenzione.

Carraro Concessionaria: dove trovarli

La rete Carraro è organizzata in diversi centri specializzati, tra cui spicca il Centro Usato di Nervesa della Battaglia (TV), un hub interamente dedicato alle occasioni e ai veicoli Certified. La sede principale si trova invece a Susegana (TV) in via Conegliano 51.