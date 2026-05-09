Nissan Micra 2026: caratteristiche, design, autonomia e prezzi della city car elettrica

Nissan Micra nel 2026 debutta sulle strade italiane con la sesta generazione 100% elettrica, segnando il ritorno del modello nel segmento B. Una categoria centrale per il mercato nazionale, in cui la vettura punta a proseguire una storia commerciale avviata da oltre trent’anni.

La nuova “gen” introduce un’impostazione aggiornata rispetto al passato, con un focus sulla mobilità urbana e sulle esigenze di utilizzo quotidiano. Tra i dati dichiarati figurano un’autonomia fino a 416 km e la possibilità di ricarica rapida fino a 100 kW.

Nissan Micra 2026: esterni e dimensioni

La nuova Nissan Micra condivide la piattaforma AmpR di Renault 5, anche se adotta un’impostazione stilistica differente. Mentre il modello francese richiama elementi estetici ispirati agli anni Ottanta, la versione Nissan segue un linguaggio più contemporaneo, caratterizzato da superfici morbide e forme arrotondate.

Alcuni richiami alla storia del modello restano comunque presenti, in particolare nei gruppi ottici anteriori, che reinterpretano lo stile della terza generazione con elementi circolari.

Nel dettaglio, la vettura misura 3,97 metri in lunghezza, 1,83 metri in larghezza e 1,50 metri in altezza, con un passo di 2,54 metri. La presenza su strada è enfatizzata anche dall’utilizzo di cerchi da 18 pollici e da un assetto a baricentro basso.

La compattezza esterna si combina con una buona efficienza degli spazi interni: il bagagliaio offre 326 litri, estendibili fino a 1.106 litri grazie ai sedili posteriori abbattibili in configurazione 40/60, mentre la capacità di traino arriva fino a 500 kg.

Nissan Micra 2026: interni, tecnologia e sicurezza

Gli interni della nuova Nissan Micra sono caratterizzati da un’impostazione semplice e funzionale, con comandi e tecnologie integrati nella plancia. La strumentazione digitale è affidata a un display configurabile da 10,1 pollici, affiancato da un secondo schermo touchscreen centrale della stessa dimensione per la gestione di navigazione, infotainment e connettività.

Il sistema multimediale integra la suite Google, con Google Maps, Google Assistant e Google Play, che consente l’utilizzo di applicazioni, contenuti multimediali e servizi connessi direttamente a bordo. Tramite l’app NissanConnect Services è inoltre possibile gestire da remoto funzioni come stato di carica, climatizzazione, posizione del veicolo e pianificazione delle ricariche.

Sul fronte della sicurezza, la dotazione include il sistema ProPILOT Assist, che combina mantenimento della corsia, cruise control adattivo e assistenza alla frenata. Sono presenti anche sistemi di assistenza alla guida come frenata automatica d’emergenza, monitoraggio dell’angolo cieco, riconoscimento della stanchezza del conducente, avviso traffico posteriore e sistemi di allerta per l’uscita sicura dei passeggeri.

Nissan Micra 2026: impostazione tecnica

La sesta generazione della Nissan Micra adotta una struttura tecnica basata su piattaforma EV con pacco batterie integrato nella parte bassa del pianale, soluzione che contribuisce ad abbassare il baricentro del veicolo.

Lo schema sospensivo prevede montanti anteriori indipendenti con ammortizzatori passivi e un retrotreno con architettura multilink, una configurazione generalmente utilizzata su segmenti superiori. Il sistema è affiancato dalla disponibilità immediata della coppia tipica della motorizzazione elettrica e da uno sterzo a risposta diretta.

Secondo i dati tecnici dichiarati, questa impostazione è finalizzata a garantire equilibrio tra maneggevolezza e comfort di marcia, con un comportamento adatto sia all’utilizzo urbano sia ai percorsi extraurbani a percorrenza mista.

Nissan Micra 2026: modalità di guida

La Nissan Micra offre la possibilità di adattare il comportamento del veicolo tramite un comando al volante che consente di selezionare diverse modalità di guida.

Sono disponibili tre profili preimpostati: “Comfort”, “Sport” ed “Eco”, che modificano parametri come erogazione della potenza, coppia, risposta dell’acceleratore e taratura dello sterzo. Le modalità influenzano anche elementi dell’interfaccia digitale, tra cui illuminazione ambientale, grafica del quadro strumenti e informazioni visualizzate.

La modalità “Comfort” è tarata per un equilibrio tra efficienza e facilità di guida. La modalità “Sport” privilegia la risposta dinamica, con acceleratore più reattivo e sterzo più rigido. La modalità “Eco” è orientata al contenimento dei consumi, con risposta dell’acceleratore più progressiva e sterzo alleggerito.

È inoltre presente una modalità “Personal”, che consente di configurare singolarmente i vari parametri secondo le preferenze del conducente.

Nissan Micra 2026: autonomia e ricarica

La nuova Nissan Micra è proposta con due batterie, da 40 kWh e 52 kWh, con un’autonomia fino a 416 km nel ciclo WLTP nella versione più capiente. Le potenze variano da 90 kW a 110 kW, con coppia massima rispettivamente di 225 Nm e 245 Nm.

La batteria da 40 kWh consente fino a 317 km di autonomia, mentre quella da 52 kWh arriva fino a 416 km.

Il sistema Intelligent Route Planner suggerisce le soste di ricarica lungo il percorso e gestisce il pre-condizionamento della batteria per ottimizzare i tempi.

La ricarica in corrente continua arriva fino a 100 kW per la batteria più grande e 80 kW per quella da 40 kWh, con passaggio dal 15% all’80% in circa 30 minuti.

Sono presenti anche le funzioni V2L, per alimentare dispositivi esterni, e la predisposizione V2G per lo scambio di energia con la rete.

Nissan Micra 2026: listino prezzi

La nuova Nissan Micra parte da un prezzo di listino di 29.500 euro nella versione d’ingresso con batteria da 40 kWh. Il posizionamento cresce in funzione degli allestimenti e della capacità della batteria.

Con batteria da 40 kWh, la versione Advance è proposta a 31.500 euro. Passando alla batteria da 52 kWh, la gamma parte da 34.400 euro per la versione Advance, fino ad arrivare a 36.400 euro per la versione Evolve, al vertice dell’offerta.