Alfa Romeo Tonale eletta novità dell’anno 2021 al Car of the Year Awards

Alfa Romeo Tonale conquista i lettori di What Car?

Il premio Reader Award viene dato a chi si aggiudica più voti nel sondaggio che vede tra i votanti appunto i lettori di una delle testate più importanti del Regno Unito che, per il 2021, hanno scelto l’Alfa Romeo Tonale, apprezzata già al Salone Internazionale di Ginevra nel 2019 per l’originalità delle soluzione adottate, un design molto elegante e quello stile proprio del brand Alfa Romeo. “Solitamente il Reader Award di“What Car? è un premio molto combattuto, quest’anno vinto nettamente da Tonale che ottiene oltre il doppio dei voti rispetto alla seconda classificata. Il pubblico è chiaramente entusiasta di un nuovo SUV compatto a marchio Alfa Romeo e, dando un’occhiata al concept, è facile comprenderne il perché“, ha commentato Steve Huntingford, caporedattore di “What Car?”. Soddisfazione per questo premio è stata espressa da Arnaud Leclerc, responsabile Alfa Romeo EMEA: “Tonale rappresenta il futuro prossimo di Alfa Romeo: il primo SUV compatto ibrido plug-in del Brand. È straordinario vedere come la combinazione di bellezza e funzionalità di questa vettura abbia catturato l’attenzione degli appassionati che, come noi, sono impazienti di apprezzarla su strada“.

Alfa Romeo Tonale: le caratteristiche

Alfa Romeo Tonale è caratterizzata dall’utilizzo di un 2.0 Litri turbo-benzina da 280 cavalli associato a un motore elettrico da 60 per un valore complessivo di 340 CV. L’autonomia massima in full electric è di circa 50 km, mentre le emissioni di CO2 sono nell’ordine dei 50 g/km. La Tonale verrà proposta anche in una variante mild-hybrid ad alte prestazioni da 330 cavalli in allestimento Veloce, così come nelle classiche motorizzazioni benzina e diesel. Internamente l’auto ci contraddistingue per l’utilizzo di materiali di alta qualità e la presenza di un tunnel centrale retroilluminato. Tonale è dotata di un digital cockpit da 12,3” e di un sistema infotainment con schermo touchscreen da 10,25”.