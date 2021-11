Alla Dakar 2022 ci sarà anche un camion a idrogeno: il Gaussin H2 di Pininfarina

Alla 44° edizione del Rally Raid più famoso al mondo il gruppo francese Gaussin schiererà in griglia di partenza il primo camion con alimentazione a celle di combustibile

Il prossimo 2 gennaio la 44° edizione della Dakar prenderà ufficialmente il via: oltre alle solite auto e moto da off-road, in linea di partenza saranno presenti anche progetti innovativi a zero emissioni, tra i quali il prototipo RS Q e-tron di Audi… e l’H2 Racing Truck del gruppo Gaussin, sviluppato in collaborazione con Pininfarina come camion di competizione alimentato totalmente da una powertrain composta da due motori a tecnologia idrogeno-elettrica.

La sfida accettata dalla factory francese è davvero ambiziosa: non solo partecipare alla prima tappa in Arabia Saudita, ma all’intero Rally Raid con lo scopo di dimostrare l’affidabilità e le prestazioni di questo tipo di motorizzazione, in modo poi da dar vita a un’intera gamma di veicoli da utilizzare su strada. L’H2 Racing Truck, quindi, avrà il ruolo di prototipo in questo contesto, sviluppato su un telaio ultraleggero che ospita la propulsione elettrica a idrogeno con piattaforma a “skateboard” modulare sia per le brevi che per le lunghe distanze.

Nel primo caso l’H2 Racing Truck di serie – la cui commercializzazione è prevista sempre nel 2022 – potrà contare esclusivamente sull’alimentazione elettrica con 400 km di autonomia e sostituzione del pacco batterie in soli 3 minuti, mentre nel secondo il pianale accoglierà la powertrain a idrogeno da 800 km di percorrenza massima e tempi di rifornimento pari a circa 20 minuti.

Per la Dakar, tuttavia, le specifiche saranno differenti: questo camion da competizione utilizzerà infatti due motori a idrogeno di tipo elettrico da 300 kW ciascuno in abbinata a 380 kW di celle a combustibile, a un battery pack da 82 kWh e a un serbatoio dalla capacità di 80 kg, che assicurerà un’autonomia per la gara di circa 250 km. Per quanto riguarda il design, il contributo di Pininfarina è stato determinante per garantire “affidabilità, prestazioni e robustezza: Be faster, safer and cleaner, questo è il nuovo motto applicato all’intera gamma di veicoli per i quali abbiamo attinto alla nostra lunga esperienza in fatto di progettazione di sistemi di mobilità sostenibile e intelligente” – come affermato dal Chief Creative Officer di Pininfarina, Kevin Rice.

La line-up di veicoli Gaussin in arrivo per il 2022 conterà cinque modelli: un trattore, un camion a guida autonoma, uno per le consegne e la distribuzione, uno da lavoro e uno dedicato per le competizioni – appunto l’H2 Racing Truck che, in occasione del suo debutto alla Dakar 2022, è stato presentato dalla squadra del Paris Saint-Germain con testimonial Gigio Donnarumma e Leo Messi.